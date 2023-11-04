Никогда так не говорите! Слова-"покручи", от которых нужно избавиться в своей речи
После полномасштабного вторжения много украинцев стали внимательнее относиться к своей речи и следить за ее чистотой. Однако, значительная часть населения до сих пор допускает немало ошибок.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Рух за мову" в Facebook.
Каких слов нужно избавиться в речи
"Никогда так не говорите. Сейчас я назову слова-"покручи", которых давно надо было избавиться в речи. Возможно кому-то покажется, что сейчас уже так никто не говорит, но нет. Я снова и снова слышу эти слова", - говорит Дарья Фиалко.
Она называет следующие слова:
- "скіки", "сіки" - в значении "скільки"
- "тіки" - в значении "тільки"
- "сьодня" - в значении "сьогодні"
- "тища" - в значении "тисяча"
"Почему-то замечаю, что люди именно даты произносят очень нечетко, "смазывают" их. Зачем же тогда вообще их говорить? И еще мои "любимцы" слова-кручи - "мона" и "тока". Пожалуйста, оставьте эти слова только как шутливую специю. И подумайте над тем, если вы без уважения относитесь к тому, что вы говорите, то почему это должны уважать другие? Следите за четкостью своего языка" - говорит эксперт.
Как заменить заимствованные слова на украинские
Также в группе поделились списком слов, как правильно заменять заимствованные слова украинскими.
Полезный список:
- контент - "зміст"
- фидбек - "відгук"
- лайфхак - "лазійка"
- блог - "денник"
- репост - "поширення"
- хэштег - "кришмітка"
- ссылка - "посилання"
- фотография - "світлина"
- скриншот - "зняток"
- аватарка - "мармизка"
- лайк - "вподобайка"
- юзер - "користувач"
- буллинг - "цькування"
- абьюз - "насилля"
Раньше мы писали о том, какие слова в речи на самом деле не являются ошибками.
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