Ніколи так не говоріть! Слова-покручі, яких треба позбутись у своєму мовленні

Після повномасштабного вторгнення багато українців почали уважніше ставитись до свого мовлення та стежити за його чистотою. Втім значна частина населення досі допускає чимало помилок.

Яких слів треба позбутись у мовленні

"Ніколи так не говоріть. Зараз я назву слова-покручі, яких давно треба було позбутись у мовленні. Можливо комусь здасться, що зараз вже так ніхто не говорить, але ж ні. Я знову і знову чую ці слова", - каже Дарина Фіалко.

Вона називає наступні слова:

скіки, сіки - у значенні "скільки"

тіки - у значенні "тільки"

сьодня - у значенні "сьогодні"

тищя - у значенні "тисяча"

"Чомусь помічаю, що люди саме дати вимовляють дуже нечітко, "змазують" їх. Навіщо ж тоді взагалі їх говорити? І ще мої "улюбленці" слова-покручі - "мона" і "тока". Будь ласка, залиште ці слова тільки як жартівливу спецію. І подумайте над тим, якщо ви без поваги ставитесь до того, що ви говорите, то чому це мають поважати інші? Стежте за чіткістю своєї мови" - каже експерт.

Як замінити запозичені слова на українські відповідники

Також у групі поділились списком слів, як правильно замінювати запозичені слова питомо українськими відповідниками.

Корисний список: