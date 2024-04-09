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Никогда не добавляйте в овсяную кашу этот популярный ингредиент

Какой ингредиент не стоит добавлять в овсянку (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Овсянка - популярная каша для завтрака. Неудивительно, так как она вкусная, полезная и ее можно приготовить разными способами и добавить в блюдо разные ингредиенты. Но есть добавка, которая может полностью испортить ваш завтрак.

Какой ингредиент не стоит добавлять в овсяную кашу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for fun.

Овсяная каша действительно очень полезна. Она содержит углеводы, 15% белка, богата ненасыщенными жирными кислотами, витаминами В1, В9, К, магнием, железом и цинком. Также в этих хлопьях много клетчатки, бета-глюкан, который помогает снизить уровень холестерина.

Но у полезной овсянки есть один недостаток - без разных добавок она на вкус многим не нравится. Поэтому ее превращают во вкусное блюдо, улучшая ее фруктами, йогуртом, медом, сгущенкой и многими другими ингредиентами.

Но есть добавка, которую в кашу класть не стоит, если вы хотите, чтобы овсянка вас насытила, придала жизненных сил и обогатила организм всеми полезными веществами. И это - сухофрукты.

Они удобны и, казалось бы, ну что проще - сварить кашу и добавить в нее уже готовые и нарезанные сухофрукты. Но эксперты утверждают, что это вредно для вашего организма.

Сухофрукты содержат гораздо больше калорий и сахара по сравнению со свежими ягодами, виноградом или сливами. Это связано с тем, что из сухофруктов вся жидкость удаляется во время обработки. Но при этом в них остается весь сахар и калории.

В результате уровень сахара в крови после такого завтрака повышается и возникает тяга к еде довольно быстро. Если вам очень хочется чего-то сладкого к каше, то посыпьте ее какао-порошком или добавьте немного корицы. Эти ингредиенты будут низкокалорийными и не сделают вашу трапезу калорийной.

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