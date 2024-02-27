Вот почему нельзя есть овсяную кашу каждый день: ее основные недостатки

В последнее время все поют дифирамбы овсянке. Она может творить чудеса с вашим телом, может помочь вам жить дольше, и вообще имеет отличный вкус. Но здорова ли овсянка?

Что нужно знать

Овсяная каша приносит много положительных преимуществ вашему здоровью. С такими эффектами, как улучшение пищеварения, потенциальная потеря веса, улучшение здоровья сердца и большее чувство сытости, трудно отрицать, что овсяная каша полезна.

Однако также важно рассмотреть несколько способов, как овсяная каша также может вызвать некоторые нежелательные побочные эффекты.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, овес может подвергать вас воздействию токсичных сельскохозяйственных химикатов.

Рецензируемое исследование, проведенное Environmental Working Group (EWG), выявило заметные уровни хлормеквата, используемого для овса пестицида, у 80% американцев, протестированных в период с 2017 по 2023 год.

Кроме того, исследование выявило выявленные уровни хлормеквата в 92% продуктов на основе овса, приобретенных в мае 2023 года, включая овес Quaker.

В исследованиях на животных хлормекват был связан с репродуктивной токсичностью и токсичностью для развития, что вызывает беспокойство по его безопасности и предусматривает потенциальный подобный вред для людей.

Хотя индивидуальные уровни воздействия в исследовании были ниже порогов безопасности, установленных регуляторными органами, EWG предупреждает, что кумулятивные эффекты воздействия нескольких химических веществ могут привести к потенциальному воздействию на здоровье, особенно во время беременности.

Исследование подчеркивает необходимость постоянного мониторинга хлормеквата в пищевых продуктах и людях вместе с последующими исследованиями, чтобы понять его влияние на здоровье при текущих уровнях воздействия.

Овсяная каша может вызвать вздутие живота

"Если вы впервые употребляете овес, он может вызвать вздутие живота, поэтому лучше всего начинать с небольшой порции", - говорит Лиза Янг, автор книги "Наконец-то сыт, наконец-то худой".

Цельные зерна, такие как пшеница и овес, содержат много клетчатки, глюкозы и крахмала. Все они поглощаются бактериями в кишечнике или толстом кишечнике, что приводит к газам и вздутию живота у некоторых людей.

Чтобы снизить побочные эффекты, начните с небольшого количества и постепенно увеличивайте до выбранного количества. Когда вы начинаете есть овсяные отруби, вредные последствия вашего тела, вероятно, исчезнут.

Не добавляйте в овсянку много сахара (фото: pixabay.com)

Овсянка может привести к набору веса

Хотя употребление овсяной каши может помочь вам похудеть, превышение размера порции может привести к прямо противоположному.

Употребление укажет большой порции овсяной каши может привести к увеличению веса.

Также следите за начинкой: одна-две столовые ложки измельченных грецких орехов или семян льна – это отлично, но слишком много масла или сахара – нет.

То, что вы добавляете в овсянку, также может быть причиной потенциального увеличения веса. Вы можете добавлять сахар, шоколадную стружку и другие сладкие добавки, что в конечном итоге снижает общую ценность овсяной каши, поскольку они добавляют дополнительные калории, нездоровые жиры и сахар.