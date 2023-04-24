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Никогда не давайте собакам эти каши, если не хотите им навредить: 5 опасных круп

Какими кашами нельзя кормить собак (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Хозяева собак часто угощают своего любимца "человеческой" едой. Но эксперты крайне не рекомендуют это делать, ведь некоторые продукты могут очень навредить животному.

О том, какие 5 каш нельзя давать собаке, пишут на странице Vmiske в Instagram.

Кукурузная каша

Эта каша почти совсем не усваивается организмом. Она может привести к непроходимости кишечника и вызвать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также может стать причиной аллергии.

Перловая каша

Она содержит большое количество белка и клетчатки, поэтому тоже может вызвать аллергию. Также перловка плохо усваивается и часто приводит к поносу.

Пшенная каша

Ее тяжело переваривать, от пшена у собак может возникнуть заворот желудка. Поэтому не следует добавлять ее в рацион, даже в небольших количествах.

Каша из бобовых

Все бобовые культуры совсем недопустимы в рационе хвостатых. Они не перевариваются и приводят к сильному газообразованию и запоров.

Манная каша

Ее еще называют "бесполезной" кашей, которая несет большое количество углеводов и наименьшее количество полезных веществ. Ее могут рекомендовать для собак с заболеваниями желудка, поскольку она легко переваривается. Но просто так ее давать не стоит, особенно животным с лишним весом.

"А можно ли вообще давать собакам крупы? Да! Но каша не должна быть основой рациона, ее добавляют в небольшом количестве к мясу, овощам", - пишут эксперты.

Раньше мы рассказывали о том, как определить возраст собаки по человеческим меркам.

Читайте также о том, чем нельзя угощать собак, потому что это может привести к их смерти.

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