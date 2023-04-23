Какой возраст вашей собаки по человеческим меркам: простой способ определения

Многих владельцев собак интересует, какой возраст их любимца по человеческим меркам. Впрочем, как это определить? Ученые уже не раз пытались вывести формулы, которые бы помогли сделать перерасчет "собачьих" лет на человеческие.

О том, как это можно сделать, рассказываем в материале ниже .

Упрощенная методика

В середине ХХ века распространилась теория, согласно которой 1 год собаки равен 7 человеческим. В основе такого подсчета лежало мнение, что человек в среднем живет 70 лет, а собака - 10.

Этот способ определения возраста животного хоть и самой простой, он не совсем соответствует реальности и многие ученые уже отказались от него.

Теория ЛеБо

Французский ветеринар А. Лебо предложил другую теорию подсчета. Он рассмотрел общие этапы развития человека и собаки и принял во внимание ускоренное развитие щенка.

Ученый сравнивал возраст полового созревания, зрелости и продолжительности жизни. По его версии первый год жизни собаки равен 15 человеческим, двухлетнее животное - 24-летнему человеку, а каждый следующий год соответствует 4 человеческим.

Впрочем, ветеринар не принял во внимание особенности развития отдельных пород, а со временем оказалось, что размер животного влияет на продолжительность его жизни.

Возраст собаки по человеческим меркам зависит от породы (фото: freepik)

Как определить "человеческий" возраст своей собаки

Современные исследователи утверждают, что продолжительность жизни собаки зависит от ее размеров. Для классификации животных разделили на 4 весовые категории.

А именно:

Малые породы, весом до 10 кг, чихуахуа, пудель;

Средние, весом 10-25 кг, бульдоги;

Большие, весом 25-45 кг, афганская борзая, лабрадор;

Гигантские, весом 45 кг, мастиф, дог.

Ученые определили, что к 3-4 годам собаки развиваются одинаково, 3-летнее животное соответствует 28-летнему человеку. А потом гиганты продолжают стареть, почти не снижая темпов (что противоречит теории ЛеБо).

У средних по размеру собак темпы старения замедляются - чем он меньше весит животное, тем меньше стареет.

У собак мелких пород после 3-х летнего возраста каждый последующий приравнивается к 4 человеческим, у средних - до 4,5 лет, а у больших - к 5 годам.

Таблица возраста собак по человеческим меркам

Таблица соотношения "собачьих" лет и человеческих (скриншот)