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Николас Карма рассекретил стоимость лука Алексея Дурнева: сумма немаленькая (видео)

Алексей Дурнев (фото: instagram.com/aleksey_durnev
Автор: Иванна Пашкевич

Популярный блогер, шоумен и ведущий Алексей Дурнев признался, сколько стоит его образ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram львовского блогера Николаса Кармы.

Какая стоимость лука Алексея Дурнева

Так, шоумен стал героем рубрики "Сколько стоит Look?". Он встретился с Николасом на съемках шоу "20:23" Жени Яновича.

Алексей был одет в свитшот за 1500 гривен и джинсы за 400 евро от Acne Studios.

Свой лук он завершил кроссовками от Balenciaga. Их стоимость - 800 евро.

"По джинсам и не скажешь, что они такие дорогие. Здесь я уже приперт к стенке", - сказал телеведущий.

Львовский блогер также поинтересовался у Дурнева, как тот относится к хейту.

 "Бывает хейт ради хейта. Люди всегда найдут к чему придраться. На это не нужно обращать внимание. Если тебя хейтят где-то в комментариях, то просто не читай", - посоветовал шоумен.

 

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