Під Миколаєвом завагітніла 13-річна школярка: підозрюють вітчима

13-річна дівчинка завагітніла від вітчима під Миколаєвом (фото: quotemaster.org)

Неповнолітня дівчинка звинуватила вітчима в тому, що він вступав з нею в зв'язок

У Миколаївській області завагітніла неповнолітня дівчинка. У скоєнні насильства над 13-річною дитиною підозрюють її вітчима. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в області.

В такому положенні дівчинку застали соціальні працівники, які навідалися з перевіркою в сім'ю, що стоїть на обліку. Працівники соцслужби відразу ж поінформували поліцію.

Інцидент стався у Кривоозерському районі на Миколаївщині.

Дівчинка розповіла, що її вітчим вступав з нею в статевий зв'язок. А мати дитини заявила, що нічого про це не знала, бо дочка не зізнавалася, від кого завагітніла.

Правоохоронці почали проти вітчима кримінальне провадження за частиною 2 статті 155 Кримінального кодексу України (Статевий зв'язок з особою, яка не досягла 16-річного віку).

13-річна дівчинка завагітніла від вітчима під Миколаєвом (фото: pixabay.com)

Якщо вина вітчима 13-річної дівчинки буде доведена, йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Поліція продовжує слідчі дії і допитує вітчима неповнолітньої.