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Під Миколаєвом сталося незвичайне природне явище: жителі б'ють тривогу (фото)

STYLERЖиття    29.11.2019 - 08:32
Під Миколаєвом сталося незвичайне природне явище: жителі б'ють тривогу (фото)
У Миколаєві екологічна катастрофа (Наталія Панаший/facebook)

У Миколаєві тисячі мертвих медуз опинилися на березі

У Миколаївській області місцеві жителі б'ють на сполох. На берег Азовського моря викинуло тисячі мертвих медуз. За словами людей, у цьому місці ніколи такого ще не було. Про це повідомляє Наталія Панаший на своїй Facebook-сторінці.

Незвичайне природне явище відбулося в селі Лимани. Саме там тисячі медуз викинуло відливом на берег Бузького лиману. Місцеві жителі бачать таке явище вперше, тому дуже дивуються причин, по яких це могло статися.

Під Миколаєвом сталося незвичайне природне явище: жителі б'ють тривогу (фото)Під Миколаєвом сталося незвичайне природне явище: жителі б'ють тривогу (фото)Тисячі медуз на березі села Лимани (фото: Facebook/Наталія Панаший)

В коментарях українці відзначили, що таке явище вже спостерігали в 1970-их роках.

  • Це траплялося і в 70 (друга половина). Нажаль тоді не було можливості фотографувати.
  • Напевно щось сталося в екосфері, що призвело до такої катастрофи.

Під Миколаєвом сталося незвичайне природне явище: жителі б'ють тривогу (фото)

Скріншот коментарів

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