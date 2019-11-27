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Еко-катастрофа? Під Києвом вода в озері різко поміняла колір

STYLERЖиття    27.11.2019 - 14:25
Еко-катастрофа? Під Києвом вода в озері різко поміняла колір
Озеро під Києвом змінило колір (Колаж РБК-Україна)

У Київській області водойма різко змінила свій колір і стала зеленою

У Київській області в селищі Горенка озеро кардинально змінило колір. На це звернули увагу місцеві жителі, які і повідомили про це в мережі. Фотографії водойми опублікували в групі Горенка в соцмережі Facebook. На знімках видно, що вода в озері стала зеленого кольору.

"Озеро в Горенці ,вул.. Шевченка", - написали під фото.

Еко-катастрофа? Під Києвом вода в озері різко поміняла колірЕко-катастрофа? Під Києвом вода в озері різко поміняла колірОзеро в Горенці (фото: facebook.com)

Користувачі мережі обурені інцидентом в коментарях.

  • Це озеро взято в оренду на 49 років тільки невідомо якими шляхами?
  • За таке раздолбайство потрібно розривати договір оренди! А з орендаря стягувати штраф!
  • Це все тече з боку "ялинки".
  • Рибалю на цьому озері вже другий рік. Рибалка платна. Озеро і справді в оренди. Перед орендой страшно було глянути на нього. Сміття, полурозваленый міст, жахлива дамба. Зараз всі облагороджена, дозволено відпочивати безкоштовно. А колір такий від водоростей.
  • Немає колір не від водоростей. Щось текло з боку "ялинки" які цвітуть водорості у листопаді? І якщо це каналізація то "чия". "Ялинки" "аыганцев" або скидається якісь відходи. Але ким? По-хорошому треба зробити аналіз води. Ось тоді все і дізнаємося.

Еко-катастрофа? Під Києвом вода в озері різко поміняла колірскріншот коментарів

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