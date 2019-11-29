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Под Николаевом произошло необычное природное явление: жители бьют тревогу (фото)

STYLERЖизнь    29.11.2019 - 08:32
Под Николаевом произошло необычное природное явление: жители бьют тревогу (фото)
В Николаеве экологическая катастрофа (Наталия Панаший/facebook)

В Николаеве тысячи мертвых медуз оказались на берегу

В Николаевской области местные жители бьют тревогу. На берег Азовского моря выбросило тысячи мертвых медуз. По словам людей, в этом месте никогда такого еще не было. Об этом сообщает Наталия Панаший на своей Facebook-странице.

Необычное природное явление произошло в селе Лиманы. Именно там тысячи медуз выбросило отливом на берег Бужского лимана. Местные жители видят такое явление впервые, поэтому очень удивляются причинам, по которым это могло произойти.

Под Николаевом произошло необычное природное явление: жители бьют тревогу (фото)Под Николаевом произошло необычное природное явление: жители бьют тревогу (фото)Тысячи медуз на берегу села Лиманы (фото: Facebook/Наталия Панаший)

В комментариях украинцы отметили, что такое явление уже наблюдали в 1970-ых годах.

  • Це траплялося і в 70 (друга половина). Нажаль тоді не було можливості фотографувати.
  • Напевно щось сталося в екосфері, що привело до такої катастрофи.

Под Николаевом произошло необычное природное явление: жители бьют тревогу (фото)

Скриншот комментариев

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