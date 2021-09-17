ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Сумській області масове отруєння в школі. Проводиться розслідування

Новость на русском →
Сумська область, П'ятниця 17 вересня 2021 19:45
У Сумській області масове отруєння в школі. Проводиться розслідування Фото: у Сумській області масове отруєння в школі (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

У Сумській області в селищі Попівка сталося отруєння дітей та працівників одного з навчальних закладів. Зараз проводиться розслідування інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держспоживслужби.

Спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію стався серед учнів та працівників попівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.

З характерними симптомами за медичною допомогою звернулася 31 особа, з яких 26 дітей та 5 дорослих. Ступінь перебігу захворювання - легкий, тому всі хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні з попереднім діагнозом "Гостра кишкова інфекція? COVID-19?".

З п'ятниці, 17 вересня, відділ освіти Попівської сільської ради прийняв рішення перевести учнів школи на дистанційне навчання.

Для встановлення причин Держспоживслужба в Сумській області розпочала санітарно-епідеміологічне розслідування з відбором проб для проведення лабораторних досліджень та інспектування харчоблоку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область
NEWS
Зеленський відправиться в США 20 вересня. Виступить на Генасамблеї ООН
Зеленський відправиться в США 20 вересня. Виступить на Генасамблеї ООН
DAILY
"Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт