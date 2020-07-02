У Києві помер 6-річний хлопчик, якого жорстоко побив хрещений

У Києві помер хлопчик, якого побив хрещений (колаж: РБК-Україна)

Хрещений бив дитину, поки його мати пиячила в сусідній кімнаті

У Києві в лікарні помер 6-річний хлопчик, якого побив його хрещений батько під час п'янки. Трагедія сталася в одному з будинків по вулиці Шолом-Алейхема (Лісовий масив) 25 червня. Спочатку горе-сімейка намагалася видати це за нещасний випадок: нібито дитина випала з вікна.

Про смерть малюка 2014 року народження повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець в Facebook.

За її словами, дитині провели ряд складних операцій, але лікарі не змогли впоратися з травмами. Раніше повідомлялося, що у дитини була закрита черепно-мозкова травма, множинні переломи, забої внутрішніх органів. Госпіталізували хлопчика вже без свідомості.

Коли поліція зайшла у квартиру, побачила там 41-річну матір дитини. Вона була п'яна, поруч - її друзі в такому ж стані. Попередньо з'ясували, що під час п'янки хрещений зайшов у кімнату, де була дитина, вийшов вже з нею на руках. Хлопчик був побитий і без свідомості.

Після чого "група відпочиваючих" вирішила приховати сліди злочину, намагаючись ввести лікарів в оману, що дитина сама випала з вікна.

Київські оперативники затримали чоловіка, який ледь не вбивши малолітнього похресника Київські оперативники затримали чоловіка, який ледь не вбивши малолітнього похресника Опубліковано Поліція Києва Четвер, 25 червня 2020 р.

Квартира, в якій до смерті побили дитину (відео: facebook.com/UA.KyivPolice)

Тепер прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного на умисне вбивство. Нелюду 37-38 років, він уродженець Волинської області.

А у горе-матері є ще один син, йому 9 років. Раніше вона вже притягувалась до адмінвідповідальності за невиконання батьківських прав. Другу дитину з сім'ї забрали.

Раніше ми писали, що історія з "побиттям" дитини однолітками у Львові отримала несподіваний поворот.

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Автор: Светлана Мащенко