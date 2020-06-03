У Миколаєві вода на пляжі перетворилася в зелену рідину: що відбувається

У Миколаєві вода на пляжі позеленіла (колаж РБК-Україна)

На миколаївському пляжі вода забарвилася в зелений колір і стала "густою"

У Миколаєві на пляжі "Чайка" в Корабельному районі вода стала зеленого кольору з "маслянистими" плямами та густою, наче болото.

Про це розповіла Наталя Білова на сторінці "Contact Center при Миколаївській міській раді" на Facebook.

Також вона опублікувала відповідні фото.

"Пляж "Чайка" в Корабельному районі, 2 червня. Хто в місті займається екологією? Що це?" - написала жінка.

Як видно на кадрах, вода дійсно має незвичайний вигляд, і в деяких місцях - біля берега - перетворюється на зелену густу піну.

Також на березі помітили трубу невідомого призначення, яка йде в воду. У мережі висловлюють підозри, що нею могли зливати відходи у водойму.

У Службі оперативного реагування в коментарях до посту зазначають, що для відбору проб Державною екологічною інспекцією необхідно офіційне звернення на "гарячу лінію" голови ОДА.

У Миколаєві на пляжі "Чайка" вода помутніла і забарвилася в зелений колір (Фото:facebook.com/contactcenter.MMC)

Місцеві жителі підозрюють, що метаморфози з водою пов'язані із цвітінням водоростей, що характерно для спекотної погоди. До того ж водойма не промерзала цієї аномально теплої зими.

Також в коментах пишуть, що така вода проходила від Корабельного району до Волоської коси.

Крім того, користувачі інтернету згадали, що така вода була раніше в Рибаківці, після чого на берег виносило дохлу рибу.

"Це все водорості. Їх підгодували фосфатами та нітратами й вони почали стрімко розмножуватися. Можлива причина - каналізація тече в річку. Мабуть, пляжі закриють на все літо - це для влади легше, ніж розв'язувати проблеми", - пише в коментарях в мережі Михайло Кондратьєв.

Фото: скрін коментарів facebook.com/contactcenter.MMC

Пляж "Чайка" у Миколаєві відновили торік з ініціативи місцевих жителів та за кошти міської казни. Перед цим пляж вважався "диким" і купатися тут частенько забороняли через невідповідність санітарно-технічного стану нормативам та відсутність дозвільних документів.

Раніше ми писали про те, що у Києві скоро відкриють пляжі, але для цього необхідно провести лабораторні дослідження при певних умовах.

Також повідомлялося, що буде з туризмом в Україні та куди ми поїдемо у відпустку в цьому році.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Володимир Костирін