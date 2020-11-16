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У Миколаєві пасажир таксі напав на патрульного поліцейського

Миколаїв, Понеділок 16 листопада 2020 17:31
У Миколаєві пасажир таксі напав на патрульного поліцейського
У Миколаєві пасажир таксі побив поліцейського (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Миколаєві водій таксі порушив ПДР, а його пасажир побив поліцейського

У Миколаєві пасажир таксі накинувся з кулаками на патрульного поліцейського. Постраждалий представник правоохоронних органів на цей момент знаходиться в лікарні з закритою черепно-мозковою травмою.

Інцидент стався в суботу на вулиці Прикордонній близько 20:00. Автомобіль таксі марки "Шевроле" підрізав машину поліцейських, які патрулювали місто. Деталі розповіли ТСН з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Миколаївської області.

"Він створив аварійну ситуацію і поїхав далі. Правоохоронці почали переслідування. Їм вдалося зупинити водія-порушника. Під час розмови поліції та водія, з машини вийшов пасажир. Після короткої перепалки він кілька разів вдарив одного з поліцейських по голові", - повідомили в патрульній поліції.

Потерпілому копу викликали швидку медичну допомогу, а розлюченого пасажира затримали та передали слідчим. Поліцейський отримав серйозну травму голови. На водія таксі склали адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху і створення аварійної ситуації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Рівненській області поліція побила футбольних фанатів, які з димовими шашками вибігли на поле після закінчення матчу. Деяким заламували руки та надягли наручники.

А також розповідали про те, що жінка з Кривого Рогу розповіла нові деталі про напад маніяка, який позбавив її сина та чоловіка.

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