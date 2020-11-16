В Николаеве пассажир такси напал на патрульного полицейского

В Николаеве пассажир такси избил полицейского (Коллаж РБК-Украина)

В Николаеве водитель такси нарушил ПДД, а его пассажир избил полицейского

В Николаеве пассажир такси набросился с кулаками на патрульного полицейского. Пострадавший представитель правоохранительных органов на данный момент находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой.

Инцидент произошел в субботу на улице Пограничной около 20:00. Автомобиль такси марки "Шевроле" подрезал машину полицейских, которые патрулировали город. Детали рассказали в ТСН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Николаевской области.

"Он создал аварийную ситуацию и поехал дальше. Правоохранители начали преследование. Им удалось остановить водителя-нарушителя. Во время разговора полиции и водителя, из машины вышел пассажир. После короткой перепалки он несколько раз ударил одного из полицейских по голове", - сообщили в патрульной полиции.

Пострадавшему копу вызвали скорую медицинскую помощь, а разъяренного пассажира задержали и передали следователям. Полицейский получил серьезную травму головы. На водителя такси составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения и создании аварийной ситуации.

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