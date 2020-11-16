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В Николаеве пассажир такси напал на патрульного полицейского

Николаев, Понедельник 16 ноября 2020 17:31
В Николаеве пассажир такси напал на патрульного полицейского
В Николаеве пассажир такси избил полицейского (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Николаеве водитель такси нарушил ПДД, а его пассажир избил полицейского

В Николаеве пассажир такси набросился с кулаками на патрульного полицейского. Пострадавший представитель правоохранительных органов на данный момент находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой.

Инцидент произошел в субботу на улице Пограничной около 20:00. Автомобиль такси марки "Шевроле" подрезал машину полицейских, которые патрулировали город. Детали рассказали в ТСН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Николаевской области.

"Он создал аварийную ситуацию и поехал дальше. Правоохранители начали преследование. Им удалось остановить водителя-нарушителя. Во время разговора полиции и водителя, из машины вышел пассажир. После короткой перепалки он несколько раз ударил одного из полицейских по голове", - сообщили в патрульной полиции.

Пострадавшему копу вызвали скорую медицинскую помощь, а разъяренного пассажира задержали и передали следователям. Полицейский получил серьезную травму головы. На водителя такси составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения и создании аварийной ситуации.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Ровенской области полиция избила футбольных фанатов, которые с дымовыми шашками выбежали на поле после окончания матча. Некоторым заламывали руки и надели наручники.

А также рассказывали о том, что женщина из Кривого Рога рассказала новые детали о нападении маньяка, который лишил ее сына и мужа.

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