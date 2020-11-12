Хоч би одного залишив: жінка розповіла про смерть сина і чоловіка від рук маніяка в Кривому Розі

Вбивство в Кривому Розі (колаж: РБК-Україна)

Мешканка Кривого Рогу розповіла про смерть рідних від рук маніяка

У Кривому Розі, 7 листопада, Тарас Усенко напав на перехожих із ножем і порізав 10 осіб, включаючи 8-річну дитину. При цьому він убив двох людей, які були батьком і сином. В той день могла також померти і жінка, але чоловіки послали її в магазин, і вона пішла вперед.

59-річна Юлія Костецька зі сльозами на очах розповіла, що в неділю, 8 листопада, вона збиралася з чоловіком і сином їхати у Вінницьку область. Їм потрібно було сходити щось купити. Син запропонував їй піти в магазин, і сказав, що вони з батьком наздоженуть її. Про це жінка розповіла "Фактам".

"Я пішла в магазин, ходжу-ходжу, а моїх хлопців немає. "От гади, - думаю, - прийду додому, я вам дам", - згадує Юлія Олексіївна.

Коли вона купила всі необхідні продукти і поверталася додому, то їй зателефонували і запитали, чи знає вона Костецького Миколу Антоновича? А потім сказали, що його вбили.

Юлія Костецька з чоловіком Миколою (фото: fakty.ua)

Жінка побігла на місце вбивства, і коли побачила тіло закривавленого чоловіка на землі, то голосно закричала: "Коля, вставай!" Їй здавалося, що він ще живий, після чого вона втратила свідомість.

Вона прийшла в себе, коли хтось почав її бити по щоках, щоб привести до тями. Жінка рвалася до мертвого чоловіка, але її не пускали до нього.

Вона не знає, як все сталося, але в мережі з'явилося відео з камери спостереження. На ньому видно, як на її 31-річного сина нападає вбивця. 66-річний батько йшов за сином і спробував його захистити, але маніяк завдав йому теж численні ножові поранення, після яких він упав.

Син Юлії Костецкой (фото: fakty.ua)

"Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити? Хочу запитати у нього: "За що? Я вимолювала це дитя у Бога цілих вісім років... А ти його вбив!" - розповіла жінка.

Юлія Олексіївна зізналася, що вони з чоловіком не могли довго завести дитину. У неї стався викидень, і після цього 8 років не було дітей. Жінка лікувалася, але це не дало позитивного результату. Тоді знайома, яка працювала в пологовому будинку, розповіла, що є кинуті діти.

Вона спочатку хотіла забрати дівчинку, але її удочерили. А потім їй винесли недоношеного хлопчика, якого звали так само як і чоловіка Коля. Вони вирішили з чоловіком його забрати.

Нагадаємо, у маніяка з Кривого Рогу знайшли "зошит смерті".

Ми також писали про те, що постраждалих в цій різанині могло бути набагато більше, оскільки маніяк заходив у школу і спілкувався там з черговою.