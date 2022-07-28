ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Миколаєві чоловік "лякав" жителів кадирівцями та був покарений: відео з вибаченнями

Новость на русском →
Миколаїв, Четвер 28 липня 2022 18:15
У Миколаєві чоловік "лякав" жителів кадирівцями та був покарений: відео з вибаченнями Чоловік у Миколаєві лякав жінок кадирівцями (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Миколаєві між продавцем овочів та місцевими жінками виник конфлікт. Під час сварки він почав залякувати їх "кадирівцями" і бажати смерті їхнім синам.

Відео опублікували у Telegram-каналі "Запоріжжя новини".

На кадрах видно, як чоловік, який продає овочі, лякає жінок тим, що прийдуть "кадирівці" і з ними розберуться. Також він бажав смерті дітям жінок.

Зокрема, після оприлюднення відео з прихильником Кадирова, його розшукали місцеві активісти і провели з ним "виховну" бесіду.

Після зустрічі з чоловіками запал продавця різко зменшився. Він на камеру перепросив за свої слова та пообіцяв допомагати ЗСУ "всім, чим зможе" поки Україна не переможе у війні.

Також в кінці він послав "за російським кораблем" Кадирова і Путіна.


Раніше ми повідомляли, що у Туреччині росіянин-збоченець причепився до українок і був жорстко покараний.

Також ми писали, що українка зганьбила росіянина на турецькому пляжі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв скандал
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя