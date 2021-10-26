У Миколаєві горе-працівники просвердлили дірку в меморіальній дошці заради кондиціонера

У Миколаєві при установці кондиціонера при монтажі зовнішнього блоку на фасаді будинку робочі просвердлили дірку не тільки в стіні будівлі, а заодно і в меморіальній дошці пам'яті художника і педагога Романа Вайнштока.

Чиновник уточнив, що такі дії загрожують кримінальною відповідальністю. Зокрема, санкція ч. 2 ст. 298 КК "Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини або їх частин" передбачає штраф від 2 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк до 3 років.

Також він опублікував фото пошкодженої меморіальної дошки. Як видно на знімку, дірку просвердлили на верхній центральній частині - якраз через голову художника, який жив у цій будівлі в період з 1974 по 1988 роки.

Робітники пошкодили меморіальну дошку Миколаївському художнику Вайнштоку (фото: facebook.com/yositch)

Пізніше у Відділі охорони культурної спадщини міста Миколаєва проінформували, що за фактом інциденту фахівці управління з культури та охорони культурної спадщини міськради склали акт пошкодження.

З власником квартири, на фасадній стіні якої встановлена дошка, була "проведена бесіда", в результаті чого "досягнута домовленість щодо усунення пошкоджень дошки та переносу зовнішнього блоку кондиціонеру".

Миколаївський художник і педагог Роман Якович Вайншток народився в 1932 році. У місцевому художньому музеї ім. Миколи Верещагіна зберігаються 119 його робіт. Меморіальну дошку пам'яті художника відкрили в Миколаєві у 2010 році.

Власник квартири, де установка кондиціонера закінчилася вандалізмом, пообіцяв все виправити (фото: bazar.nikolaev.ua / facebook.com/pamyatki)