У Миколаєві археологи знайшли міст кіммерійців, якому 3200 років

У Миколаєві на розкопках городища древніх кіммерійців "Дикий Сад" археологи виявили міст через кріпосний рів, якому 3200 років. Також були знайдені залишки кераміки, кілька господарських ям і архітектурна конструкція, призначення якої поки не з'ясували.
Про це розповів старший викладач Миколаївського національного університету ім. Сухомлинського Кирило Горбенко, повідомляє Укрінформ.
За його словами, археологи знайшли найстаріший міст через фортечний рів у Східній Європі. Він був побудований в 1250 році до н.е., тобто йому вже 3200 років.
"Трохи старший за віком міст є тільки в Греції, він належить до спадщини мікенської (або ахейської) цивілізації і датується 1300 роком до н.е.", - розповів Горбенко.
Він підкреслив, що між цими мостами є принципова різниця: там подібна конструкція зроблена через яр, щоб проходило військо або проїжджали люди, а наш міст - це елемент фортифікаційної споруди. Він забезпечував прохід до Цитаделі городища. Основа моста була кам'яна, а зверху стояла дерев'яна конструкція.
"Дикий Сад" - городище древніх кіммерійців, розташоване в центрі Миколаєва. Дане поселення існувало з середини XIII і до початку Х століття до нової ери.
Нагадавши, археологи знайшли під Кропивницьким поховання, яким 3 і 5 тисяч років.
Раніше під Тернополем археологи знайшли унікальний 500-річний меч.