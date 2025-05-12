Николь Кидман в 57 выглядит на 30: актриса раскрыла три простых секрета красоты и стройности

В чем секрет красоты Николь Кидман

Сама Николь признается, что не имеет волшебной таблетки, а ее впечатляющий вид - это результат соблюдения нескольких простых, но последовательных правил в уходе за собой, физической активности и питании.

Секреты ухода за кожей Николь Кидман

Первым и незыблемым правилом для Николь является тщательное очищение кожи лица каждый вечер, независимо от того, насколько уставшей она себя чувствует.

"Даже если я безумно истощена после долгого съемочного дня и едва держусь на ногах, я никогда, никогда не ложусь спать с макияжем," - делится Кидман.

Она может воспользоваться специальными салфетками для экспресс-очищения или предпочесть более традиционное многоступенчатое умывание, но главное - снять с лица все загрязнения, дав коже возможность дышать и восстанавливаться в течение ночи. Этот базовый, но критически важный шаг помогает предотвратить закупорку пор, воспаления и преждевременное старение.

Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Кроме того, Николь является давней поклонницей средств с ретинолом - производным витамина А. Она считает, что именно ретинол помогает ее коже оставаться такой гладкой, упругой и сияющей. Ретинол известен своими мощными свойствами: он ускоряет обновление клеток кожи, стимулирует выработку коллагена, что уменьшает видимость морщин, и улучшает общий тон и текстуру кожи.

Однако, стоит помнить, что косметологи предостерегают: ретинол - это активный компонент, который может вызвать раздражение, покраснение или высыпания, особенно в начале использования или у людей с чувствительной кожей. Важно вводить его постепенно, использовать солнцезащитный крем днем (поскольку ретинол повышает чувствительность к солнцу) и, желательно, проконсультироваться с дерматологом перед началом использования. Николь, вероятно, использует его под наблюдением специалистов.

Активная жизнь и движение

Главным секретом своей стройности и неиссякаемой энергии Николь считает постоянную подвижность. Привычка к утренним пробежкам сформировалась у нее еще в детстве, и актриса придерживается ее до сих пор.

Бег для Кидман - это не просто физическая нагрузка; это своеобразная медитация в движении и способ "перезагрузить" мозг. Она рассказывает, что когда чувствует себя подавленно или имеет много дел в голове,просто надевает кроссовки и выходит на пробежку. Физическая активность помогает ей прояснить мысли, снять эмоциональное напряжение и наполниться бодростью. Регулярный бег поддерживает сердечно-сосудистую систему, ускоряет метаболизм и способствует поддержанию здорового веса.

Кроме бега, Николь обожает йогу. Но и здесь ее подход не исключительно физический. Для актрисы йога - это прежде всего практика для успокоения ума, сосредоточения на дыхании, развития гибкости и внутреннего равновесия. Она не считает йогу главным средством для поддержания фигуры (для этого у нее есть бег и другие активности), а ценит ее за способность гармонизировать состояние ума и тела, что не менее важно для общего самочувствия и внешнего вида.

Николь Кидман 57 лет (фото: Getty Images)

Сбалансированное питание и правило "80/20"

Основа энергии и цветущего вида Николь - это ее рацион, который состоит преимущественно из полезных и питательных продуктов, богатых витаминами, минералами и микроэлементами.

Завтрак

Актриса предпочитает питательные каши, которые дают энергию надолго. Ее любимая - рисовая каша. Она добавляет в нее свежие или замороженные ягоды (это источник антиоксидантов и клетчатки), миндаль (здоровые жиры и белок) и ароматную корицу (что положительно влияет на метаболизм). Дополняет завтрак чашкой крепкого кофе, который придает бодрости, хотя в последнее время, следуя трендам здорового питания, все чаще выбирает матча на кокосовом молоке - напиток с антиоксидантами и мягким стимулирующим эффектом.

Обед

Обычно легкий, но сытный. Обязательно включает большую порцию овощного салата. Николь любит экспериментировать с ингредиентами, но особенно выделяет салат из запеченных овощей (что придает им особый вкус), добавляет хурму и зерна граната для свежести, витаминов и интересной текстуры. Как источник белка и здоровых жиров, дополняет салат стейком лосося или курицы. Позволяет себе ломтик свежего цельнозернового хлеба как источник сложных углеводов.

Николь Кидман выбирает правило питания "80/20" (фото: Getty Images)

Ужин

Здесь Николь применяет свое главное правило, позволяя себе немного свободы. Она большая поклонница итальянской кухни, а особенно пасты. Тем не менее, часто выбирает варианты без мяса, сосредотачиваясь на соусах из овощей, томатов или морепродуктов. Порцию качественного белка вечером она может получить из легкого салата с морепродуктами, что способствует восстановлению мышц и насыщению без ощущения тяжести.

Главным секретом своего гармоничного рациона и поддержания веса Николь Кидман считает правило "80/20". Это означает, что примерно 80% ее питания состоит из максимально полезных, цельных и здоровых продуктов - овощей, фруктов, белка, здоровых жиров, цельнозерновых круп.

А вот остальные 20% - это "отступление" от правил. Николь не отказывает себе в любимом шоколаде, может позволить себе кусочек торта на празднике, или иногда даже попробовать фастфуд. Этот гибкий подход позволяет ей не чувствовать себя "на диете", избегать срывов из-за чрезмерных ограничений и поддерживать здоровое питание как стиль жизни, а не временное явление.