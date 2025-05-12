Николь Кидман в 57 выглядит на 30: актриса раскрыла три простых секрета красоты и стройности

Узнайте секреты невероятного вида Николь Кидман в 57 лет, которая поражает своей молодостью и стройностью. Актриса поделилась своими простыми правилами ухода за кожей, фитнеса и питания, включая знаменитое правило "80/20".
О том, как актриса в свои 57 лет выглядит непревзойденно - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Сама Николь признается, что не имеет волшебной таблетки, а ее впечатляющий вид - это результат соблюдения нескольких простых, но последовательных правил в уходе за собой, физической активности и питании.
Первым и незыблемым правилом для Николь является тщательное очищение кожи лица каждый вечер, независимо от того, насколько уставшей она себя чувствует.
"Даже если я безумно истощена после долгого съемочного дня и едва держусь на ногах, я никогда, никогда не ложусь спать с макияжем," - делится Кидман.
Она может воспользоваться специальными салфетками для экспресс-очищения или предпочесть более традиционное многоступенчатое умывание, но главное - снять с лица все загрязнения, дав коже возможность дышать и восстанавливаться в течение ночи. Этот базовый, но критически важный шаг помогает предотвратить закупорку пор, воспаления и преждевременное старение.
Кроме того, Николь является давней поклонницей средств с ретинолом - производным витамина А. Она считает, что именно ретинол помогает ее коже оставаться такой гладкой, упругой и сияющей. Ретинол известен своими мощными свойствами: он ускоряет обновление клеток кожи, стимулирует выработку коллагена, что уменьшает видимость морщин, и улучшает общий тон и текстуру кожи.
Однако, стоит помнить, что косметологи предостерегают: ретинол - это активный компонент, который может вызвать раздражение, покраснение или высыпания, особенно в начале использования или у людей с чувствительной кожей. Важно вводить его постепенно, использовать солнцезащитный крем днем (поскольку ретинол повышает чувствительность к солнцу) и, желательно, проконсультироваться с дерматологом перед началом использования. Николь, вероятно, использует его под наблюдением специалистов.
Главным секретом своей стройности и неиссякаемой энергии Николь считает постоянную подвижность. Привычка к утренним пробежкам сформировалась у нее еще в детстве, и актриса придерживается ее до сих пор.
Бег для Кидман - это не просто физическая нагрузка; это своеобразная медитация в движении и способ "перезагрузить" мозг. Она рассказывает, что когда чувствует себя подавленно или имеет много дел в голове,просто надевает кроссовки и выходит на пробежку. Физическая активность помогает ей прояснить мысли, снять эмоциональное напряжение и наполниться бодростью. Регулярный бег поддерживает сердечно-сосудистую систему, ускоряет метаболизм и способствует поддержанию здорового веса.
Кроме бега, Николь обожает йогу. Но и здесь ее подход не исключительно физический. Для актрисы йога - это прежде всего практика для успокоения ума, сосредоточения на дыхании, развития гибкости и внутреннего равновесия. Она не считает йогу главным средством для поддержания фигуры (для этого у нее есть бег и другие активности), а ценит ее за способность гармонизировать состояние ума и тела, что не менее важно для общего самочувствия и внешнего вида.
Основа энергии и цветущего вида Николь - это ее рацион, который состоит преимущественно из полезных и питательных продуктов, богатых витаминами, минералами и микроэлементами.
Завтрак
Актриса предпочитает питательные каши, которые дают энергию надолго. Ее любимая - рисовая каша. Она добавляет в нее свежие или замороженные ягоды (это источник антиоксидантов и клетчатки), миндаль (здоровые жиры и белок) и ароматную корицу (что положительно влияет на метаболизм). Дополняет завтрак чашкой крепкого кофе, который придает бодрости, хотя в последнее время, следуя трендам здорового питания, все чаще выбирает матча на кокосовом молоке - напиток с антиоксидантами и мягким стимулирующим эффектом.
Обед
Обычно легкий, но сытный. Обязательно включает большую порцию овощного салата. Николь любит экспериментировать с ингредиентами, но особенно выделяет салат из запеченных овощей (что придает им особый вкус), добавляет хурму и зерна граната для свежести, витаминов и интересной текстуры. Как источник белка и здоровых жиров, дополняет салат стейком лосося или курицы. Позволяет себе ломтик свежего цельнозернового хлеба как источник сложных углеводов.
Ужин
Здесь Николь применяет свое главное правило, позволяя себе немного свободы. Она большая поклонница итальянской кухни, а особенно пасты. Тем не менее, часто выбирает варианты без мяса, сосредотачиваясь на соусах из овощей, томатов или морепродуктов. Порцию качественного белка вечером она может получить из легкого салата с морепродуктами, что способствует восстановлению мышц и насыщению без ощущения тяжести.
Главным секретом своего гармоничного рациона и поддержания веса Николь Кидман считает правило "80/20". Это означает, что примерно 80% ее питания состоит из максимально полезных, цельных и здоровых продуктов - овощей, фруктов, белка, здоровых жиров, цельнозерновых круп.
А вот остальные 20% - это "отступление" от правил. Николь не отказывает себе в любимом шоколаде, может позволить себе кусочек торта на празднике, или иногда даже попробовать фастфуд. Этот гибкий подход позволяет ей не чувствовать себя "на диете", избегать срывов из-за чрезмерных ограничений и поддерживать здоровое питание как стиль жизни, а не временное явление.
Вас может заинтересовать
В материале использованы такие источники - Vogue, Daily Mail.