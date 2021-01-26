Як мити голову без шкоди волоссю: ключова помилка, яку роблять все

Як правильно мити голову без шкоди волоссю (фото: freepik)

Під час миття голови мало хто замислюється, чи правильно він це робить. Здавалося б, нехитрий процес, але теж вимагає особливих знань і навичок. Експерт поділився досвідом, як наносити шампунь так, щоб не було плачевних наслідків у вигляді випадання волосся або їх пошкодження.

Про тонкощі процесу розповів відомий перукар Бред Мондо у своєму особистому відеоблозі.

Ключовою помилкою, за словами експерта, є те, що при митті волосся люди занадто сильно втирають шампунь в шкіру голови. Таким чином пошкоджується кутикула волосся, що загрожує їх випаданням.

"Багато хто під час миття заплутує волосся, намагаючись якомога сильніше втерти шампунь в шкіру голови. Деякі навіть "скрабують" голову нігтями, але так робити не можна. Краще наносити шампунь не круговими рухами, а з боку в бік. Рухи з боку в бік - делікатні для волосся", - заявив експерт.

Мондо додав, що незалежно від довжини волосся, кількість шампуню має бути не більше, ніж дві монети. Наносити його потрібно тільки на корені. Вода для миття має бути теплою, а не гарячою чи холодною.

Як правильно мити голову (відео: YouTube/Brad Mondo)

Раніше поради щодо правильного миття голови дала також косметолог-трихолог. Фахівець розповіла, скільки разів потрібно мити голову, щоб з шкірою і волоссям все було в порядку.

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