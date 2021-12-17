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Ніколи не змішуйте ці таблетки: можливі дуже небезпечні наслідки

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П'ятниця 17 грудня 2021 13:31
Ніколи не змішуйте ці таблетки: можливі дуже небезпечні наслідки Ці медичні препарати не можна приймати разом (Колаж)
Автор: Анна Шиканова

Коли у людини щось болить, єдине, про що вона може думати – це про те, як швидко позбутися від неприємних відчуттів. І часом з аптечки в організм потрапляють всі ліки підряд, які можуть полегшити біль.

Але багато лікарських препаратів не можна між собою змішувати, оскільки це може бути дуже небезпечно і навіть загрожувати життю. Про це інформують в Doctor.

Знеболюючі та засоби проти застуди

До складу препаратів від застуди в основному входить парацетамол. Він допомагає зняти симптоми та збити температуру.

Але парацетамол входить до складу і багатьох ліків проти болю. Якщо в один день прийняти обидва таких препарати, то можна перевищити допустиму дозу парацетамолу на добу. Це сильно вдарить по роботі печінки та нирок.

Кальцій і препарати проти діареї

У ліках проти діареї міститься лоперамід - він допомагає кишечнику формувати більш тверді фекалії.

У кальцію є схожа властивість. Прийом одночасно таких препаратів може привести до запору.

Ібупрофен, диклофенак і аспірин

Всі ці препарати відносяться до нестероїдних протизапальних засобів. Їх вплив на організм приблизно однаковий.

Якщо прийняти їх разом або поєднати хоча б два з них, може наступити передозування і це викличе сумні наслідки.

Важливо! Медики рекомендують перед прийомом препаратів обов'язково читати інструкцію. Звертати увагу на склад ліків і пункт про те, з чим не можна поєднувати.

Якщо ви сумніваєтеся в тому, чи можна вам приймати цей препарат - проконсультуйтеся з лікарем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що доктор Комаровський дав рекомендації з приводу вакцинації тим, у кого є алергія на ліки.

А також ми розповідали про те, що лікарі назвали найефективніші ліки проти кашлю, яке можна приготувати самостійно.

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