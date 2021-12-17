Никогда не смешивайте эти таблетки: возможны очень опасные последствия

Когда у человека что-то болит, единственное, о чем он может думать – это о том, как быстро избавиться от неприятных ощущений. И порой из аптечки в организм попадают все лекарства подряд, которые могут облегчить боль.

Но многие лекарственные препараты нельзя между собой смешивать, так как это может быть очень опасно и даже угрожать жизни. Об этом информируют в Doctor.

Обезболивающие и средства от простуды

В состав препаратов от простуды в основном входит парацетамол. Он помогает снять симптомы и сбить температуру.

Но парацетамол входит в состав и многих лекарств от боли. Если в один день принять оба таких препарата, что можно превысить допустимую дозу парацетамола в сутки. Это сильно ударит по работе печени и почек.

Кальций и препараты от диареи

В лекарствах от диареи содержится лоперамид – он помогает кишечнику формировать более твердые фекалии.

У кальция есть похожее свойство. Прием одновременно таких препаратов может привести к запору.

Ибупрофен, диклофенак и аспирин

Все эти препараты относятся к нестероидным противовоспалительным средствам. Их воздействие на организм приблизительно одинаковое.

Если принять их вместе или совместить хотя бы два из них, может наступить передозировка и это вызовет печальные последствия.

Важно! Медики рекомендуют перед приемом препаратов обязательно читать инструкцию. Обращать внимание на состав лекарства и пункт о том, с чем его нельзя сочетать.

Если вы сомневаетесь в том, можно ли вам принимать этот препарат - проконсультируйтесь с врачом.