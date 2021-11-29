Найпростіший рецепт від кашлю без ліків: це дійсно допомагає!

Фахівці назвали найпростіший і доступний спосіб лікування кашлю. Цей метод вважається найефективнішим і допомагає майже при будь-яких запальних захворюваннях дихальної системи.

Який спосіб допоможе вам впоратися з кашлем – читайте в матеріалі нижче.

При запальних захворюваннях лікарі прописують пацієнтам різні ліки. Однак допомагати організму впоратися з хворобою можна і за допомогою інших способів.

Добре допомагає мед, настоянки трав, ягід або – чорна редька. Саме її вважають найефективнішим засобом від кашлю.

Цей коренеплід має сечогінну властивість, зміцнює імунітет, покращує травлення. Він в будь-якому вигляді допомагає очистити організм від токсинів, знімає спазми та зменшує запальні процеси.

У поєднанні з іншими компонентами чорна редька здатна позбавити від застуди, кашлю і навіть хронічного бронхіту. У редьки відмінні антисептичні та протизапальні властивості.

Як приготувати ефективні ліки проти кашлю

Для лікування кашлю використовують чорну редьку з медом. Також можна використовувати зелену редьку. Фахівці рекомендують брати липовий мед, оскільки в ньому міститься найбільше корисних елементів.

Приймати такі ліки можна навіть при високій температурі.

Потрібно взяти редьку середнього розміру та акуратно відрізати верхню частину. У редьці потрібно зробити отвір і проколоти його ножем в декількох місцях, щоб почав виділятися сік.

В отвір потрібно покласти одну ложку меду, але так, щоб він не доходив до краю.

Редьку потрібно накрити відрізаною частиною і прибрати на ніч в темне місце. Або на 6 годин.

Сироп потім потрібно перелити в інший посуд і можна використовувати цю редьку для ще однієї порції. Всього можна провести до трьох таких процедур з одним коренеплодом.

Готові ліки потрібно приймати два рази на день по одній столовій ложці за годину до їди.

Зелену редьку потрібно очистити та нарізати шматочками. Скласти в скляний посуд і додати туди три столові ложки меду.

Все гарненько перемішати, накрити кришкою і дати настоятися не менше 4 годин.

Застосовувати таку суміш можна і дітям – одну чайну ложку в день протягом п'яти днів.

Кому не можна приймати ліки з редьки