Ніколи так не робіть на кухні: це дуже небезпечно!

Використовувати тупі ножі

Використання тупих ножів може бути небезпечніше, ніж використання дуже гострих. При нарізці тупим ножем доводиться прикладати набагато більше зусиль і збільшується ризик, що ніж зісковзне і потрапить по пальцях. Тому не забувайте точити вчасно ножі або міняти їх на нові.

Використовувати овочерізки без захисту для рук

Овочерізки мають дуже гострими лезами й можуть легко порізати разом з огірками й ваші пальці. Тому використовувати такі агрегати без спеціального захисту для рук не рекомендується. Навіть якщо вам потрібно нарізати всього одну морквину.

Дегустувати сире тісто

Пробувати сире тісто перед відправкою в духовку люблять багато людей. Але мало хто знає, що це може привести до серйозних проблем зі шлунком, особливо якщо ви з'їли не один маленький шматочок. У сирому тісті містяться сирі яйця, які можуть бути заражені сальмонелою або іншими бактеріями.

Нарізати їжу на долоні

Не захотіли бруднити дошку або поспішайте? І ризикнули нарізати щось на своїй долоні. Не робіть так. Ніж легко може зісковзнути й це призведе до сильних порізів. Не полінуйтеся дістати дошку, використовуйте хоча б тарілку або кришку від контейнера.

Мити м'ясо

Овочі та фрукти перед приготуванням і приготуванням мити потрібно обов'язково – це факт. А ось з сирим м'ясом так чинити не варто. Миття м'яса здатне збільшити активність бактерій на його поверхні, які разом з бризками води розлетяться по всій кухні та потраплять в інші продукти. І зайва рідина може негативно вплинути на якість його приготування.

Необережна поведінка з парою

При приготуванні їжі багато людей забувають, що обпектися можна не тільки про гарячу плиту і сковорідки. Пар з гарячої каструлі може залишити опіки. Тому, будьте обережні, коли знімаєте кришку з каструлі, в якій закипає вода. Або відкриваєте дверцята гарячої духовки.