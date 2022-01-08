Ніколи не купуйте ці речі онлайн: розчарування не уникнути

Є речі, які обов'язково потрібно приміряти перед покупкою, перевірити їх якість, помацати фурнітуру і подивитися міцність швів.

Взуття

У кожної жінки в гардеробі є кілька пар взуття, які були куплені онлайн. Найчастіше це взуття годиться для короткого виходу у світ або фотосесії.

Можна ретельно виміряти довжину устілки та прорахувати всі інші параметри, але це не дає гарантії, що нові туфлі або черевики вам підійдуть.

Тільки повноцінна примірка взуття дасть точну відповідь - підійде вам вона чи ні. Розносити взуття дуже складно і часто це не призводить до потрібного результату.

А занадто велика, з невідповідним підйомом або колодкою – стане просто втратою грошей.

Спідня білизна та купальники

Такі речі можна купувати тільки у перевірених виробників. І навіть в такій ситуації бувають проколи. Ці товари не підлягають поверненню, а часто - й обміну.

У кожного бюстгальтера своя форма чашок і те, як він виглядає на зображенні абсолютно не відображає те, як він буде сидіти на вашій фігурі.

Білизну або купальник можна потім комусь подарувати або продати, але найчастіше такі невдалі покупки осідають в шафах і нагадують, що покупки в Інтернеті потрібно здійснювати обережно.

Головний убір

Можна виміряти окружність голови та купити відповідну шапку, кепку, берет. Але в 9 випадках з 10 головний убір сідає на голову зовсім не так, як це виглядає на картинці.

Є індивідуальні параметри голови й різна реакція на матеріал головного убору. Просте чухання - це найлегша неприємність. Головні убори потрібно приміряти наживо.

Ремені та рукавички

Ремені бувають для різних цілей і посадки, вони можуть бути для талії або для стегон, для джинсів або спідниці.

А рукавички з різних матеріалів можуть по-різному сідати на руки. Навіть ідеально підібраний розмір S може абсолютно відрізнятися від розміру ваших рук.

Вечірнє вбрання і весільні сукні

Про покупки вечірніх суконь в інтернеті вже створено сотні мемів. Через те, що часто ці аж ніяк не дешеві наряди сильно відрізняються від того, що ви отримуєте в посилці. І тим більше не факт, що вам підійде те плаття, яке відмінно виглядає на картинці.

Такий одяг коштує дорого, і повернути кошти буде складно. Тому варто ретельно підбирати по вашій фігурі та параметрам. Зробити це можна тільки в примірювальній або спеціалізованих салонах з послугою підгонки по фігурі.

Парфуми та косметика

З такими речами шанс промахнутися дуже високий. Духи можуть абсолютно відрізнятися по запаху на вашому тілі, а помада на ваших губах.

Тіні ідеально виглядають на зображенні, але на вашій шкірі вони перетворяться в незрозумілі розводи.

Користуйтеся маленькими пробниками, якщо є така можливість. Або купуйте декоративну косметику тільки в магазині, де її можна понюхати, нанести на шкіру, спробувати.

Навіть при покупці перевіреного бренду, є ризик нарватися на підробку в Інтернеті.