Ніколи не залишайте ці речі в машині взимку: можуть бути неприємності

Далеко не всі водії знають, що певні предмети в автомобілі в морози можуть доставити багато проблем і навіть стати небезпечними.

В Україні синоптики прогнозують похолодання і вночі можуть бути вже сильні морози.

Які предмети не можна залишати в машині взимку, розповіли в матеріалі Auto.Bigmir.

Ліки

Практично у всіх таблеток, сиропів та інших видів лікарських засобів є свої умови зберігання. У більшості випадків - їх не можна зберігати в мінусовій температурі.

Можливо, в отруту вони не перетворяться, але ось неефективними вони стануть точно. Краще забирати ліки з собою.

Музичні інструменти

Невеликі струнні інструменти з дерев'яним корпусом швидко стануть непридатними після випробування морозами. Від впливу низьких температур корпус може просто потріскатися.

Однак відсутність видимих змін не гарантує того, що не погіршиться загальне звучання інструменту.

Будь-які напої

Газовані напої можуть бути навіть небезпечні в умовах морозу. При замерзанні рідина розширюється, а пляшка при цьому може лопнути та всіяти ваш автомобіль шматочками жерсті або осколками скла.

Консервовані продукти

З консервацією ситуація така ж, як і з напоями. Вміст консерви на морозі почне розширюватися і є гіпотетична загроза розриву банки.

Вживати консерви, які постояли на морозі, а потім відтанули, лікарі категорично не рекомендують.

Яйце

Про те, що залишати яйця при високих температурах в машині не можна, знають багато водіїв.

Однак і низька температура повітря може виявитися згубною - вони почнуть псуватися і тріскатися. А це призведе до забруднення салону і витрат на хімчистку.

Гаджети

Акумулятори сучасних гаджетів страждають від морозу в першу чергу. Ваш смартфон або планшет після ночівлі в машині на морозі може працювати й буде, але ось заряджати його доведеться набагато частіше.

Аерозольні балончики

Лак для волосся, аерозольна фарба, газовий балон і будь-які інші вироби, які знаходяться під тиском, дуже погано переносять високі та низькі температури.

Це загрожує тим, що такий предмет може просто вибухнути у вашому автомобілі та наробити проблем.