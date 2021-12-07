Ніколи не залишайте ці речі в машині взимку: можуть бути неприємності
В Україні синоптики прогнозують похолодання і вночі можуть бути вже сильні морози.
Далеко не всі водії знають, що певні предмети в автомобілі в морози можуть доставити багато проблем і навіть стати небезпечними.
Які предмети не можна залишати в машині взимку, розповіли в матеріалі Auto.Bigmir.
Ліки
Практично у всіх таблеток, сиропів та інших видів лікарських засобів є свої умови зберігання. У більшості випадків - їх не можна зберігати в мінусовій температурі.
Можливо, в отруту вони не перетворяться, але ось неефективними вони стануть точно. Краще забирати ліки з собою.
Музичні інструменти
Невеликі струнні інструменти з дерев'яним корпусом швидко стануть непридатними після випробування морозами. Від впливу низьких температур корпус може просто потріскатися.
Однак відсутність видимих змін не гарантує того, що не погіршиться загальне звучання інструменту.
Будь-які напої
Газовані напої можуть бути навіть небезпечні в умовах морозу. При замерзанні рідина розширюється, а пляшка при цьому може лопнути та всіяти ваш автомобіль шматочками жерсті або осколками скла.
Консервовані продукти
З консервацією ситуація така ж, як і з напоями. Вміст консерви на морозі почне розширюватися і є гіпотетична загроза розриву банки.
Вживати консерви, які постояли на морозі, а потім відтанули, лікарі категорично не рекомендують.
Яйце
Про те, що залишати яйця при високих температурах в машині не можна, знають багато водіїв.
Однак і низька температура повітря може виявитися згубною - вони почнуть псуватися і тріскатися. А це призведе до забруднення салону і витрат на хімчистку.
Гаджети
Акумулятори сучасних гаджетів страждають від морозу в першу чергу. Ваш смартфон або планшет після ночівлі в машині на морозі може працювати й буде, але ось заряджати його доведеться набагато частіше.
Аерозольні балончики
Лак для волосся, аерозольна фарба, газовий балон і будь-які інші вироби, які знаходяться під тиском, дуже погано переносять високі та низькі температури.
Це загрожує тим, що такий предмет може просто вибухнути у вашому автомобілі та наробити проблем.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що водіям перерахували речі, без яких взимку їздити не можна.
А також розповідали про те, який штраф може отримати водій за розмови телефоном за кермом.