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Ніколи не зберігайте горіхи в цьому місці: є кращий спосіб подовжити їх строк

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П'ятниця 26 серпня 2022 09:46
Ніколи не зберігайте горіхи в цьому місці: є кращий спосіб подовжити їх строк Фото: де краще не зберігати горіхи (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Горіхи - дуже цінний і дорогий продукт, який хочеться зберегти на кухні надовго.

Експерти розповіли, чому їх ніколи не варто зберігати в певному місці, пише Express.

Для того, щоб горіхи довше збереглися, їх слід тримати подалі від кухонних шаф.

У цьому продукті високий вміст жиру, тому, як тільки масло з горіхів виходить, вони стають прогірклими, і це виправити неможливо.

Псування прискорюється більше в присутності світла, кисню і тепла.

Де найкраще зберігати горіхи

Зберігання горіхів (і насіння) в холодильнику або морозильній камері відмінно їх збереже, і в результаті ваші горіхи будуть менш гіркими і більш ароматними протягом більш тривалого періоду часу.

Що стосується того, в чому зберігати горіхи, при зберіганні горіхів слід використовувати контейнери з повітронепроникними кришками, такі як скляні банки і пластикові контейнери.

Це гарантує, що ваші збережені горіхи будуть підтримувати належний рівень вологості.

Щоб зберегти горіхи на строк до шести місяців, зберігайте їх у холодильнику, але переконайтеся, що вони зберігаються далеко від цибулі та інших продуктів з сильним запахом, оскільки горіхи пористі та, як правило, вбирають запах.

До речі, в морозилці горіхи можуть зберігатися до року! Заморожування абсолютно не вплине на їх смак через низький вміст в них води.

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