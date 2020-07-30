Ніколи не їжте ці продукти на пляжах: можуть забрати здоров'я і навіть життя

Лікарі твердять, що практично нічого не можна купувати та їсти на пляжах. Відпочиваючі завжди купують смаколики на свій страх і ризик. Однак медики уточнили, вживання яких саме продуктів, що купуються у пляжних продавців, найчастіше призводить до страшних отруєнь. На думку лікарів – купівля і поїдання морепродуктів на пляжі – найбільш нерозумне рішення більшості відпочиваючих. Від якихось смаколиків на пляжі варто відмовитися, щоб уберегти здоров'я – розбирався Styler.

Медики твердять: ні в якому разі не можна купувати на пляжі та поруч з пляжем пиріжки з начинкою, біляші, шаурму, паштети, салати (особливо зі сметаною і майонезом), копчену рибу і т. д. Однак на страх і ризик їх купувати все ще безпечніше, ніж швидкопсувні продукти. В умовах літньої спеки вони можуть стати причиною важких отруєнь і гострих кишкових інфекцій.

В групу небезпечних продуктів лікарі відносять і кукурудзу. Але, як можна побувати на пляжі і не спробувати "кукурудзу, як у Тома Круза"? Ніхто не скасовував її самостійного приготування або покупки у перевірених продавців, у яких ви купували її в минулі роки.

Трохи менш небезпечним вважають вживання фруктових салатів. Проблема в тому, що при порушенні цілісності захисної шкірки будь-якого плоду підвищується ризик того, що всередину потрапить інфекція. Крім того, такі продукти швидше псуються.

Що категорично заборонено купувати на пляжах, так це морепродукти й рибу. Якщо риба несвіжа чи приготовлена неправильно, це загрожує ботулізм - сильним токсико-інфекційним захворюванням, яке небезпечне для здоров'я і життя. Особливо варто остерігатися слабозасолених або маринованих морепродуктів.

Загалом лікарі рекомендують купувати продукти лише у тих продавців, які мають ліцензію на продаж, сертифікати якості та працюють в засобах індивідуального захисту. Якщо хоча б одне з цих правил не було дотримано – купований продукт вважається потенційно небезпечним.

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