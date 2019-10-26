Нікітюк чи Гвоздьова? На кого Остапчук може змінити мою дружину

Один із фаворитів Танців із зірками Володимир Остапчук розлучається зі своєю дружиною Оленою Войченко, з якою вони познайомились ще в університеті. Весілля пари було 12 років тому. За подружнє життя в них народилося двоє дітей - дочка Емілія та син Еван-Олександр. Однак зараз пара розлучається, і Остапчук все частіше з`являється то в компанії Гвоздевой, то Нікітюк.

Соціальна сторінка учасника Танців із зірками давно не пестрить спільними фотографіями з дружиною, а зі своєю партнеркою на підлозі Ілоною Гвоздьовою - навпаки, фотографій достатньо.

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздева на Танцях з зірками (фото: instagram.com/vova_ostapchuk/)

До речі, в одному з інтерв'ю Гвоздьова натякнула, що її чоловік ревнує її до Остапчука. "У 2009 році я прийшла до проекту"Танцюють всі". Пройшов його повністю, чоловік в кінці проекту вийшов і сказав:" Ну, нарешті. Все закінчено. "Але на той момент, 10 років тому, він не знав, що все це тільки почалося", - сказала Гвоздева.

Коли партнерів на сцені запитали, чи є між ними стосунки, Ілона жартома відповіла, що роман у них лише зі сценою та з суддями.

Однак також не варто забувати про Лесю Нікітюк, до якої Володимир Остапчук прийшов на прем’єру шоу "ЛеМаршрутка" без дружини.

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)