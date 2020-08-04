Немає ніякої політики: у МОЗ пояснили правила адаптивного карантину в Україні

У МОЗ розповіли, як будуть визначати зони і які будуть заборони
В Україні з 1 серпня ввели нові правила адаптивного карантину і поділили країну на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону. Присвоєння рівня в регіонах залежить від поширення епідемічної небезпеки COVID-19.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дав пояснення про нові правила дії адаптивного карантину. Деталі розповіли в пресслужбі МОЗ.
"Ми чесно і прозоро висвітлюємо ситуацію в тому чи іншому регіоні. Ми показуємо цифри, у зв'язку з чим потрібно вводити зелений або жовтий або червоний рівень. У Міністерстві охорони здоров'я немає жодного натяку на політику. Всі розрахунки здійснюються в автоматичному режимі, людський фактор тут відсутній. Єдиний пріоритет - здоров'я та безпека українців", - пояснив глава МОЗ.
Він додав, що обмеження для кожного району, міста або області будуть переглядатися щотижня. Для визначення будуть враховувати чотири показники: середня кількість тестів протягом 7 днів (не менше 24 на 100 тисяч населення), коефіцієнта зайнятості ліжок (не більше 50%), коефіцієнта виявлення випадків (не більше 11%) і показник зростання кількості випадків (не більш 10%).
Якщо в регіоні буде спостерігатися перевищення одного з показників, буде прийматися рішення про зміну рівня небезпеки. Перехід з однієї зони в іншу можливий при погіршенні протягом 5 днів поспіль. Якщо протягом 3 днів показники покращуються, то регіон може повернутися в зону меншої небезпеки.
В червоній зоні будуть заборонені:
У помаранчевій зоні будуть заборонені:
В жовтих зонах:
В зеленій зоні:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" припинила продаж квитків і повідомила, які станції й потяги потрапили під заборону.