Немає ніякої політики: у МОЗ пояснили правила адаптивного карантину в Україні

Карантин в Україні (Фото: freepik)

У МОЗ розповіли, як будуть визначати зони і які будуть заборони

В Україні з 1 серпня ввели нові правила адаптивного карантину і поділили країну на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону. Присвоєння рівня в регіонах залежить від поширення епідемічної небезпеки COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дав пояснення про нові правила дії адаптивного карантину. Деталі розповіли в пресслужбі МОЗ.

"Ми чесно і прозоро висвітлюємо ситуацію в тому чи іншому регіоні. Ми показуємо цифри, у зв'язку з чим потрібно вводити зелений або жовтий або червоний рівень. У Міністерстві охорони здоров'я немає жодного натяку на політику. Всі розрахунки здійснюються в автоматичному режимі, людський фактор тут відсутній. Єдиний пріоритет - здоров'я та безпека українців", - пояснив глава МОЗ.

Він додав, що обмеження для кожного району, міста або області будуть переглядатися щотижня. Для визначення будуть враховувати чотири показники: середня кількість тестів протягом 7 днів (не менше 24 на 100 тисяч населення), коефіцієнта зайнятості ліжок (не більше 50%), коефіцієнта виявлення випадків (не більше 11%) і показник зростання кількості випадків (не більш 10%).

Якщо в регіоні буде спостерігатися перевищення одного з показників, буде прийматися рішення про зміну рівня небезпеки. Перехід з однієї зони в іншу можливий при погіршенні протягом 5 днів поспіль. Якщо протягом 3 днів показники покращуються, то регіон може повернутися в зону меншої небезпеки.

В червоній зоні будуть заборонені:

Робота громадського транспорту.

Відвідування закладів освіти

Діяльність роботи ТРЦ, кафе і ресторанів.

У помаранчевій зоні будуть заборонені:

Робота хостелів

Робота розважальних закладів

Робота закладів культури

Робота туристичних баз

Робота спортзалів

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В жовтих зонах:

Обов'язкове носіння маски

Зали кінотеатрів можна заповнювати тільки на 50%

У транспорті можна тільки сидячі місця

Заборонені відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку

В зеленій зоні:

Обов'язкове носіння маски

Кінотеатри дозволено заповнювати на 50%

У транспорті тільки сидячі місця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" припинила продаж квитків і повідомила, які станції й потяги потрапили під заборону.