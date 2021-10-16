Ніяких команд не треба: Данілов зробив заяву про вогонь у відповідь на Донбасі

"Нібито наші військові не відповідають, скажімо так, агресору. Це не відповідає дійсності", - зазначив він.

Данілов наголосив, що при ворожих нападах бійці ЗСУ дають бойовикам гідну відповідь, і відбивають атаки "без команди".

"На сьогодні ніяких команд не треба - командир особисто приймає рішення, і вогонь у відповідь відкривається при кожному нападі на наші Збройні сили", - сказав секретар РНБО.

Раніше повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі сотні порушень, і таке загострення відбувалося в районах Золотого та Мар'їнки.

У попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" розповіли, як українці рятували євреїв під час Голокосту.



Також колишній міністр фінансів України та екс-секретар РНБО України Олександр Данилюк пояснив "свої офшори".



Експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова відповіла: чому є медики, які відмовляють від вакцинації і розповіла, кому не можна робити щеплення.



А ще українці висловилися на тему того, чи повинен Зеленський після скандалу з офшорами пояснити все народу.



У тому ж випуску Давид Арахамія прокоментував, що "слуги" вирішували у Трускавці, кого ще замінять та чи відчувають вже внутрішній рух у фракції.