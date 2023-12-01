Так уже никто не делает. Худшие идеи для маникюра на Новый год (фото)

Узоры и рисунки

Многие модницы любят украшать ногти снежинками, кружевом из белого лака и стразами. Однако сейчас такой дизайн смотрится не только дешево, но и неуместно.

Неудачный маникюр на Новый год (фото: instagram.com/beautywithbabylay)

Откажитесь от обилия рисунков и слишком "наляпистого" дизайна. Отдайте предпочтение минимализму. И даже если вам хочется украсить маникюр снежинками, пусть это будет один рисунок на одном из пальчиков, но никак не "картина" на всех десяти ногтях.

Сочетание несочетаемого

Также эксперты советуют отказаться от обилия ярких элементов. Если вы уже выбрали покрытие с блестящей втиркой, едва ли на ногтях будут удачно смотреться узоры.

Пример "провального" маникюра, который выглядит нелепо (скриншот)

Особенно неудачным считается сочетание белого цвета с блестящим медным лаком. Если вы очень хотите снежные рисунки, попробуйте дополнить ими маникюр в голубых, нежно-розовых или же бежевых тонах.