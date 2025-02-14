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Не для них: 5 звезд, которые терпеть не могут День святого Валентина

Пятница 14 февраля 2025 09:20
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Не для них: 5 звезд, которые терпеть не могут День святого Валентина Нина Добрев и Йен Сомерхолдер (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

День святого Валентина - это время романтики, цветов и трогательных признаний, но не для всех. Пока одни звезды охотно делятся праздничными фото с любимыми, другие избегают этого дня или открыто признаются, что терпеть его не могут. Кто-то считает 14 февраля слишком коммерческим, а кто-то просто не верит в навязанные традиции.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти знаменитостях, которые не разделяют всеобщего романтического настроения.

Эштон Катчер

Хотя Эштон сыграл главного героя в фильме с таким же названием, сам он совсем не в восторге от самого романтичного дня года.Не для них: 5 звезд, которые терпеть не могут День святого ВалентинаЭштон Катчер (фото: Википедия)

"Ненавижу этот праздник. Я считаю, что каждый день должен быть днем романтики, а в День святого Валентина необходимо говорить о своей неприязни к людям. Тогда в мире будет один день ненависти и 364 дня любви", - заявляет Катчер.

Нина Добрев

"Если у меня есть молодой человек, то я люблю отмечать День святого Валентина. Если я одинока, то просто ненавижу этот день. Между Рождеством и Днем матери много рабочих будней, поэтому люди изобрели праздник всех влюбленных", - говорила актриса.Не для них: 5 звезд, которые терпеть не могут День святого ВалентинаНина Добрев (фото: instagram.com/nina)

Йен Сомерхолдер

До встречи со своей невестой актер не испытывал особого восторга от праздника влюбленных.Не для них: 5 звезд, которые терпеть не могут День святого ВалентинаЙен Сомерхолдер (фото: Википедия)

"Раньше я думал, что это заговор шоколатье и флористов, но сейчас я понимаю, насколько важно посвятить хотя бы один день в году, чтобы выразить свою любовь к близким", - делится звезда "Дневников вампира".

Гиллиан Джейкобс

"Это один из тех праздников, когда все заключается только в ожиданиях, поэтому это может завершиться лишь разочарованием. Если кто-то не подарит вам букет бриллиантов, это будет разочарованием", - сказала знаменитость.Не для них: 5 звезд, которые терпеть не могут День святого ВалентинаГиллиан Джейкобс (фото: Википедия)

Кристина Хендрикс

До того, как она развелась с мужем Джеффри Арендом в октябре 2019 года, звезда "Хороших девушек" избегала празднований "любительского вечера" 14 февраля. Не для них: 5 звезд, которые терпеть не могут День святого ВалентинаКристина Хендрикс (фото: instagram.com/actuallychristinahendricks)

"Мы просто делаем это, когда готовы к этому. Нам не нравится иметь фиксированное меню, и мы не любим креветки в форме сердца. Просто нет причин, чтобы все было в форме сердца", - рассказывала звезда в одном из своих интервью.

К слову, ранее мы писали о 6 звездах, которые страдали сексуальной зависимостью.

Также писали о знаменитостях, которые устроили личную жизнь своим фанатам.

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