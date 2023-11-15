"Негде правды деть". Притула обратился к "уставшим от войны" украинцам

Что написал Притула

Сергей рассказал, что давал интервью журналисту New York Times и снова был вопрос о "усталости общества от войны".

"И так, черт возьми, нечего сказать - люди устали. Устали от обстрелов, от того, что лента в фб стала сплошным некрологом, от того, что волонтеры регулярно бомбят просьбами о донатах, потому что надо уже и сейчас, от того, что информационные потоки в принципе не улучшают ментальное здоровье, а наоборот", - написал Сергей.

Он вспомнил историю своей жизни, которая произошла в прошлом году, когда он "сорвался" на своих работниках, а впоследствии ему пришлось самому обратиться к психологу.

"Я в прошлом году сорвался на своих работниках, когда пришел на работу и увидел в фонде с десяток пустых стульев. На вопросы руководителю одного из департаментов, мол, где люди, услышал ответ, что "выгорели" и попросили пару дней выходных. Я кричал, что что мне нужен каждый человек на работе, и в то время, когда на фронте гибнут люди, они не имеют права на выгорание, - вспомнил Притула ту ситуацию.

Волонтер еще раз напомнил всем, как устают на фронте наши защитники, которые защищают Украину от агрессора.

"Мы никогда так не устанем, как наши защитники, каждый день отражающие атаки российских зомби, они штурмуют посадки, вгрызаются в землю и вкладывают в ту же землю тысячами оккупантов. Наша усталость по сравнению с этим - ничто!" - написал шоумен.

"Однако не корите себя за то, что порой вы чувствуете себя опустошенными. Что порой опускаются руки и, на параллельном курсе, "хочется на ручки". Мы люди. Мы можем измотаться. Мы можем устать. Но мы не имеем прав сдаться", - резюмировал Сергей.