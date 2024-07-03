Как употреблять картофель, чтобы получить из него максимальную пользу

Картофель очень часто избегают в здоровых диетах из-за высокого содержания крахмала. Но это делать совсем не нужно. Есть уникальный способ ее приготовления, который принесет пользу здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что нужно знать о картофеле

Те, кто собирается похудеть или ведет здоровый образ жизни, часто воспринимают крахмалистый овощ с опаской, особенно из-за его нездоровых вариаций в виде картофеля фри, чипсов и других блюд.

Однако если вы просто измените способ приготовления этого овоща - он станет здоровой пищей. Об этом сообщила в подкасте врач-диетолог Нита Баджекал.

"Я хочу, чтобы люди ели крахмалистые овощи, например картофель с кожурой. Картофель является отличным источником энергии и помогает оставаться сытым", - сказала эксперт.

В идеале вам нужно сварить картофель, положить его в холодильник, а затем разогреть.

"Это увеличивает резистентный крахмал, и когда вы увеличиваете резистентный крахмал, уровень сахара в крови не повышается. Я также хочу, чтобы вы ели сладкий картофель, батат и другие клубни", - добавила диетолог.

Доктор Баджекал советует употреблять разнообразную пищу, особенно для тех, кто испытывает гормональные проблемы или заболевания. Также она поощряет людей переходить на растительную диету.

В плане принятия какой-либо новой диеты или образа жизни медик предостерегает от резких изменений. Она предложила период от трех до шести месяцев для постепенного и здорового перехода.