Ни продать, ни вернуть. Пассажиры Укрзализныци жалуются на нововведения с билетами: что произошло

Что произошло с билетами

Укрзализныця ограничила каналы продажи и возвращения билетов на международные поезда. На данный момент определен четкий перечень поездов, на которые продажа билетов осуществляется только онлайн, а возврат - только через кассы вокзалов.

В список вошли поезда:

№67/68 Киев-Варшава

№23/24 и №19/20 Киев-Хелм

№93/94 Харьков-Хелм

№36/35 Одесса-Перемышль

№32/31 Запорожье-Перемышль

№73/74 Харьков-Перемышль

№53/54 и №89/90 Киев-Перемышль

№705/706, №715/716 Киев-Перемышль

№351К/351Л Киев-Кишинев

Перевозчик также отмечает это на своем сайте (скриншот: booking.uz.gov.ua)

Почему такая схема не устраивает пассажиров

Представим ситуацию: пассажир находится за границей и по определенным причинам отменяет поездку, но вернуть электронный билет он не может, ведь это возможно только онлайн.

Сделать это в стране своего временного пребывания пассажир тоже не может, потому что на зарубежных станциях нет представительств Укрзализныци.

К тому же, такие ограничения от перевозчика ставят потребителей в неравные условия.

Выходит так, что украинцы, не имеющие доступа к интернету, не могут купить билеты на международные поезда. Так же нет возможности оплатить билеты наличными.

Купить билеты на международные рейсы невозможно (скриншот: booking.uz.gov.ua)

"Указанные условия продажи/возвращения билетов имеют признаки нарушения Закона о защите прав потребителей. Ст. 17 п. 1: "По всем потребителям в равной степени признается право на удовлетворение их потребностей в сфере торгового и других видов обслуживания. Установление каких-либо преимуществ, применение прямых или косвенных ограничений прав потребителей не допускается, кроме случаев, предусмотренных нормативно-правовыми актами", - отмечает Васильев.

Он поинтересовался у Госпродпотребслужбы относительно правомерности таких действий Укрзализныци, но ответа еще не получил.