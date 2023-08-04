Ни продать, ни вернуть. Пассажиры Укрзализныци жалуются на нововведения с билетами: что произошло

С тех пор как Укрзализныця запустила международные рейсы в Варшаву, Перемышль, Хелм и Кишинев, приобрести билеты на эти поезда было настоящим испытанием, и в основном через перекупщиков. Но теперь сам перевозчик ввел новые ограничения, возмущающие пассажиров.
Об этом рассказал автор блога "Залізні магістралі" Олег Васильев на своей странице в Facebook.
Укрзализныця ограничила каналы продажи и возвращения билетов на международные поезда. На данный момент определен четкий перечень поездов, на которые продажа билетов осуществляется только онлайн, а возврат - только через кассы вокзалов.
В список вошли поезда:
Перевозчик также отмечает это на своем сайте (скриншот: booking.uz.gov.ua)
Представим ситуацию: пассажир находится за границей и по определенным причинам отменяет поездку, но вернуть электронный билет он не может, ведь это возможно только онлайн.
Сделать это в стране своего временного пребывания пассажир тоже не может, потому что на зарубежных станциях нет представительств Укрзализныци.
К тому же, такие ограничения от перевозчика ставят потребителей в неравные условия.
Выходит так, что украинцы, не имеющие доступа к интернету, не могут купить билеты на международные поезда. Так же нет возможности оплатить билеты наличными.
Купить билеты на международные рейсы невозможно (скриншот: booking.uz.gov.ua)
"Указанные условия продажи/возвращения билетов имеют признаки нарушения Закона о защите прав потребителей. Ст. 17 п. 1: "По всем потребителям в равной степени признается право на удовлетворение их потребностей в сфере торгового и других видов обслуживания. Установление каких-либо преимуществ, применение прямых или косвенных ограничений прав потребителей не допускается, кроме случаев, предусмотренных нормативно-правовыми актами", - отмечает Васильев.
Он поинтересовался у Госпродпотребслужбы относительно правомерности таких действий Укрзализныци, но ответа еще не получил.
Ранее мы рассказывали, какой новый поезд запустила Укрзализныця.
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