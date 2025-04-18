Ни медитация, ни йога: эта древняя практика помогает тысячам людей преодолеть тревогу

Как снять стресс и тревогу

Существует простая, бесплатная и легкая в исполнении древняя практика, которая, как было показано, является мощным инструментом для снижения уровня тревоги. Она называется циклическое вздоха.

Эта техника, подкрепленная недавними исследованиями Медицинской школы Стэнфордского университета, набирает популярность среди тех, кто хочет контролировать свои эмоции дома без осложнений.

Циклическое вздох предполагает глубокое, контролируемое дыхание, которое помогает регулировать нервную систему, способствуя ощущению спокойствия и благополучия. Лучше всего то, что для этого не требуется специального оборудования или сложных предварительных знаний; всего несколько минут в день - это все, что нужно, чтобы получить преимущества.

Его простота и доступность делают эту практику идеальным выбором для тех, кто ищет естественные альтернативы, чтобы преодолеть свою тревогу.

В чем преимущество метода и как выполнять

Наука подтверждает силу циклического вздоха. Исследователи из престижной Школы медицины Стэнфордского университета углубленно изучили эту методику и подтвердили ее эффективность в снижении стресса и тревоги. Согласно их исследованиям, циклический вздох помогает активировать парасимпатическую систему, которая отвечает за вызывание состояний релаксации. Благодаря контролируемому и размеренному дыханию уровень кортизола - гормона стресса - в организме снижается.

Этот метод особенно полезен тем, что его можно практиковать где угодно и когда угодно: дома, в офисе или даже в путешествии. Кроме того, это не требует дополнительных затрат или доступа к технологическим ресурсам. Нужно всего несколько минут, чтобы осознанно дышать и следить за ритмом вздоха, таким образом достигая почти мгновенного успокаивающего эффекта.

Эксперты рекомендуют практиковать метод несколько раз в день, особенно в моменты, когда вы чувствуете больше напряжения или тревоги. Кроме того, поскольку это домашняя и бесплатная методика, она демократизирует доступ к инструментам, которые ранее были доступны только через терапию или специализированные курсы.

Многие люди уже испытывают значительное улучшение своего эмоционального состояния благодаря этому простому, но мощному методу.

Нужно медленно вдыхать воздух через нос, пока легкие не наполнятся наполовину. После этого стоит сделать паузу, а затем попробовать еще раз вдохнуть.

Далее следует медленно выдохнуть весь воздух через рот, делая выдох длиннее, чем два вдоха.