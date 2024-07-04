Литовский борщ с яйцом: необычный рецепт холодного первого блюда для лета
Наверное, в каждой стране существуют свои рецепты супа - с разнообразными ингредиентами. Безусловно, невозможно сравнивать украинский и литовский борщ, ведь процедура приготовления и тип блюда отличается. Однако этот холодный суп со свеклой и яйцом - отличная идея блюда в летнюю жару.
О том, как приготовить холодный борщ с яйцом по литовскому рецепту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Вдома Смачніше".
Что нужно для литовского холодного борща
Для приготовления этого вкусного холодного супа с яйцом и свеклой нужны следующие продукты:
- молодая свекла - 2 шт.
- сметана - 120 г;
- кефир (нежирный) - 1,1 л;
- огурцы свежие - 2 шт.;
- яйца - 3 шт.;
- мясо (по желанию) - 100 г;
- картофель - 2-3 шт;
- зеленый лук - небольшой пучок;
- укроп свежий - 3-5 веточек;
- соль - 1 ч. л.;
- перец - по вкусу.
Как готовить холодный борщ с яйцом по-литовски
Необычность этого рецепта заключается не только в добавлении яиц, но и в том, что картофель - запеченный или отварной - не используется непосредственно в блюде, а заменяет хлеб.
Кроме этого, довольно часто в литовский холодный борщ не добавляют мясо - поэтому этот ингредиент можно пропустить или использовать ломтики поджаренного бекона или ветчины.
В то же время мясо делает этот борщ более густым и сытным. Если решите добавить этот ингредиент в холодный суп, отварите мясо, а затем, после охлаждения, нарежьте на маленькие кубики.
Подготовьте ингредиенты для блюда - помойте овощи и зелень, яйца отварите вкрутую. Также отварите молодую свеклу. Размельчите укроп и лук ножом, отложите по щепотке, чтобы украсить блюдо после охлаждения. Остальную зелень пересыпьте в кастрюлю.
Огурцы нарежьте маленькими кубиками или натрите на большой терке - и также пересыпьте в кастрюлю, к другим ингредиентам.
Добавьте соль и перец, перемешайте составляющие, после чего слегка прижмите ингредиенты ко дну кастрюли картофелемялкой, чтобы зелень и огурцы выделили сок.
Раздавите зелень и огурцы для супа картофелемялкой (скриншот / Вдома Смачніше)
Очистьте от кожуры охлажденную отварную свеклу, натрите ее на большой терке, пересыпьте в кастрюлю. Почистьте яйца, одно отложите для украшения супа, остальные нарежьте на маленькие кубики и добавьте к другим ингредиентам.
Перемешайте составляющие, добавьте сметану и постепенно влейте кефир, размешивая блюдо до однородности воды. Если вы используете мясо, его можно добавить на этом этапе или позже.
Влейте кефир в холодный суп (скриншот / Вдома Смачніше)
Жареный бекон или ветчину лучше добавлять после охлаждения, чтобы они не потеряли хрустящую корочку. Поместите борщ в холодильник на 30 минут.
Пока суп охлаждается и настаивается, отварите картофель в мундире или запеките его в духовке. Подождите, пока он слегка остынет, затем очистьте от кожуры и разрежьте пополам. Яйцо нарежьте на четверти.
Разлейте охлажденный литовский борщ по тарелкам, сверху присыпьте зеленью и выложите яйцо. Подавайте борщ с картофелем.
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