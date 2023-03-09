Несмотря на скандал: дети Гарри и Меган Маркл получили королевские титулы

Титулы - это право детей по рождению

3 марта в Калифорнии прошла церемония крещения дочери герцога Гарри и Меган Маркл. Малышку Лилибет окрестил архиепископ Лос-Анджелеса, преподобный Джон Тейлор.

О том, что у 21-месячной девочки есть титул принцессы заявили Гарри и Меган Маркл во время церемонии. Кстати, имя крестной матери не названо, а крестным отцом стал Тайлер Перри, близкий друг семьи.

"Титулы детей были по праву рождения с тех пор, как их дедушка стал монархом. Этот вопрос был согласован с Букингемским дворцом", - сказано в сообщении.

Меган Маркл (фото: instagram.com/misanharriman)

Отмечается, что детские титулы принца и принцессы будут применяться только в официальных ситуациях, а в повседневной жизни они использоваться не будут.

Стоит отметить, что принцу Арчи исполнится ровно 4 года в день официальной коронации короля Чарльза.

Ранее Гарри рассказывал, что у него состоялся разговор с отцом еще в сентябре 2022 года, после похорон королевы Елизаветы II. Король Чарльз подтвердил, что внуки будут носить королевские титулы.

Принцесса Лилибет Диана (фото: instagram.com/misanharriman)

Принц Арчи Сассекский и принцесса Лилибет Сассекская

Согласно патенту на письмо 1917 года, который выдал король Георг V, Гарри и Меган получили право использовать титулы принца и принцессы для своих детей, когда король Чарльз III вступил на престол, а именно - с 8 сентября 2022 года.

До этого на королевском сайте дети отображались так: мастер Арчи Харрисон Маунбеттен-Виндзор и мисс Лилибет Диана Маунбеттен-Виндзор.

Теперь же они указаны в списке престолонаследия как принц Арчи Сассекский и принцесса Лилибет Сассекская. Таким образом, дети Гарри и Майкл получили 6 и 7 место в списке претендентов на престол.

Гарри, Меган и их дети - принц Арчи и принцесса Лилибет (фото: instagram.com/alexilubomirski)

Также указывается, что несмотря на получение титулов, Арчи и Лилибет не будут называть Его или Ее Величество.

Как сейчас расположились представители королевской семьи в праве на престол

1. Принц Уэльский (Уильям)

2. Принц Джордж Уэльский

3. Принцесса Шарлотта Уэльская

4. Принц Луи Уэльский

5. Герцог Сассекский (Гарри)

6. Принц Арчи Сассекский

7. Принцесса Лилибет Сассекская

8. Герцог Йоркский

9. Принцесса Беатрис

10. Мисс Сиенна Мапелли Моцци (дочь принцессы Беатрис)

11. Принцесса Евгения, миссис Джек Бруксбэнк

12. Мастер Август Бруксбэнк

13. Граф Уэссекский

14. Виконт Северн

15. Леди Луиза Маунбэттен-Виндзор

16. Королевская принцесса