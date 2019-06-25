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Ніжно і чуттєво: Ані Лорак шокувала кардинальними змінами (відео)

STYLERПерсони    25.06.2019 - 11:12
Ніжно і чуттєво: Ані Лорак шокувала кардинальними змінами (відео)
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак опублікувала чуттєве відео

Ані Лорак, яка неодноразово дивувала фанатів безглуздими нарядами, на цей раз показала себе зовсім з іншого боку. Так, співачка анонсувала вихід нового кліпу під назвою "Я в Любові" і несподівано натрапила на приємні компліменти. Відповідний пост співачка опублікувала в Instagram.

У ролику Ані Лорак позує у відвертій світлій сукні на тлі американського міста. На наступних кадрах артистка вже їде в автомобілі. На обличчі виконавиці посмішка, а в руках - букет квітів.

Підписники неоднозначно відреагували на побачене, хоча багатьом дане перетворення Лорак здалося досить приємним. Коментатори зазначили, що з нетерпінням чекають кліп:

  • Як можна бути такою шикарною? Я не розумію.
  • Неймовірно ніжна і красива. Чекаємо з великим нетерпінням.
  • Мені сумно стало...
  • Красуня неземна.
  • Чекаємо кліп!
  • Виглядаєш на 27.
  • Любов робить свою справу.
  • Ніжно і чуттєво.

Ніжно і чуттєво: Ані Лорак шокувала кардинальними змінами (відео)

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Раніше Ані Лорак біля басейна злякала фанатів надутими губами.

Нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.

Ми писали, що Ані Лорак неоднозначну заяву зробила і тим самим натякнула на вагітність.

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