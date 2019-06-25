ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нежно и чувственно: Ани Лорак шокировала кардинальными изменениями (видео)

STYLERПерсоны    25.06.2019 - 11:12
Нежно и чувственно: Ани Лорак шокировала кардинальными изменениями (видео)
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак опубликовала чувственное видео

Ани Лорак, которая неоднократно удивляла фанатов нелепыми нарядами, на этот раз показала себя совершенно с другой стороны. Так, певица анонсировала выход нового клипа под названием "Я в Любви" и неожиданно нарвалась на приятные комплименты. Соответствующий пост певица опубликовала в Instagram. 

В ролике Ани Лорак позирует в откровенном светлом платье на фоне американского города. На следующих кадрах артистка уже едет в автомобиле. На лице исполнительницы улыбка, а в руках - букет цветов.

Подписчики неоднозначно отреагировали на увиденное, хотя многим данное преображение Лорак показалось довольно приятным. Комментаторы отметили, что с нетерпением ждут клип:

  • Как можно быть настолько шикарной? Я не понимаю.
  • Невероятно нежная и красивая. Ждем с большим нетерпением.
  • Мне грустно стало...
  • Красотка неземная.
  • Ждем клип!
  • Выглядишь на 27.
  • Любовь делает свое дело.
  • Нежно и чувственно.

Нежно и чувственно: Ани Лорак шокировала кардинальными изменениями (видео)

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ранее Ани Лорак у басейна испугала фанатов надутыми губами.

Недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.

Мы писали, что Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.

Впервые за долгое время: Ани Лорак поразила приятными изменениями Вам точно 40 лет? Ани Лорак взорвала сеть нежным образом
Новости Украины Ани Лорак
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь