Незабываемый запах. Этот классический завтрак оздоровит мозг

Что нужно знать

Профессор Уго Александр Феррейра из Лиссабонского университета в Португалии предполагает, что употребление этих хрустящих бутербродов на самом деле может положительно повлиять на ваш мозг.

Удивительно, но это связано с его дымным запахом, который, как сообщается, стимулирует участки мозга, связанные с бдительностью, памятью, вознаграждением и мотивацией.

"Связь между диетой и функцией мозга всегда была увлекательной сферой исследований. Сенсорные и питательные элементы бекона могут играть важную роль во влиянии и улучшении когнитивных функций, если их вводить как часть хорошо сбалансированного питания", - сказал профессор.

В июле профессор Феррейра провел критический научный обзор, чтобы получить более глубокое понимание влияния бекона на мозг, сотрудничая с экспертами. В рамках этого он осветил несколько ключевых исследований, свидетельствующих о том, что бекон – это больше, чем просто вкусное угощение.

Исследование под руководством США в 2008 году изучало, как крысы реагировали на "обонятельный раздражитель", в частности запах бекона. Интересно, что исследователи заметили, что его запах вызвал изменения в различных областях мозга, включая гиппокамп, связанный с памятью, и таламус, связанный с бдительностью.

Позднее исследование 2015 также показало, что бекон влияет на часть мозга, связанную с вознаграждением, мотивацией, познанием и даже зависимостью.

"Незабываемый запах бекона, состоящий из около 150 органических летучих соединений, признают и ценят все", - сказал Феррейра.

Чем полезен и вреден бекон

Кроме полезных свойств для мозга, бекон богат витамином B, а также содержит железо, магний, цинк и калий.

Однако, несмотря на неоспоримые преимущества, важно признать, что бекон также имеет недостатки. Как правило, соль является значительной частью процесса сушки, используемого для приготовления бекона.

Некоторые исследователи связывают увеличение потребления соли с более высоким риском рака желудка, в то время как другие имеют беспокойство относительно обработанного мяса и его связи с раком груди, печени и легких. Поэтому употребление бекона как часть сбалансированной диеты и чрезмерное потребление имеет решающее значение.