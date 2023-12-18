Когда сладости могут существенно улучшить состояние здоровья: о чем идет речь
Сахар - основной источник энергии для организма человека. Однако его дефицит может иметь угрожающие последствия. Когда уровень сахара в крови "падает" резко - опасное для здоровья состояние, которое называют гипогликемией.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Что может указывать на гипогликемию
Глюкоза - основной источник энергии для организма человека.
При этом существуют определенные значения сахара в крови, которые можно условно назвать здоровыми. Этот показатель может изменяться в течение всего дня. Когда сахар в крови человека "падает" ниже 70 мг/дл (или 3,9 ммоль/л), говорят о гипогликемии.
Эндокринолог Дина Крылова рассказала, что среди симптомов состояния выделяют:
- чувство дрожания
- повышенная потливость и учащенное сердцебиение
- слабость
- головная боль
- спутанность сознания
- ощущение, что вы теряете сознание
Важно быстро принять соответствующие меры, чтобы восстановить нормальное количество глюкозы в крови, так как такое состояние может быть опасным для здоровья.
Низкий уровень глюкозы в крови вызывает выброс эпинефрина (адреналина) - гормона "бейся или беги".
Почему так происходит
Существует много причин, почему сахар в крови может неожиданно "упасть". Врачи выделили следующие причины:
- чрезмерные физические нагрузки
- употребление алкоголя
- жаркая и влажная погода
- неожиданные изменения в режиме питания
- времяпрепровождение на большой высоте
- половое созревание
- менструация
В частности, люди имеют большую вероятность "падения" уровня глюкозы в крови, если:
- имеют диабет 1-го типа
- принимают инсулин или другое лекарство против диабета
- вам 65 лет или больше
- имеют склонность к гипогликемии
- имеют другие проблемы со здоровьем, как болезни почек и сердца
Как узнать, какой уровень сахара
Единственный надежный способ - проверить уровень глюкозы в крови, если это возможно. Это можно сделать с помощью глюкометра.
Если вы чувствуете симптомы, однако не можете проверить уровень глюкозы в крови по какой-либо причине, все равно следует начать лечить гипогликемию.
Если вовремя ничего не сделать, уровень сахара в крови будет падать, мозг не будет получать достаточно глюкозы и перестанет функционировать должным образом.
Это может привести к размытости зрения, проблемам с концентрацией внимания, путанице мышления, невнятной речи, онемению и сонливости.
Лечение
Основная задача при гипогликемии - восстановить нормальный уровень глюкозы в крови. Это можно сделать, соблюдая "правила 15-15" - съешьте 15 граммов углеводов и проверьте уровень сахара через 15 минут. Если показатель все еще ниже 70 мг/дл примите еще одну порцию.
Это может быть:
- 1/2 стакана сока или обыкновенной газированной воды (не диетической)
- 1 столовая ложка сахара, меда или кукурузного сиропа
- таблетки глюкозы (обязательно читайте инструкцию)
Повторяйте эти шаги, пока уровень глюкозы в крови не составит менее 70 мг/дл.
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