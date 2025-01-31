Невероятно величественное зрелище: Ниагарский водопад замерз и покрылся льдом

Ниагара в объятиях зимы

Ниагарский водопад снова поразил своей ледяной красотой - после экстремального похолодания в конце января его покрыли толстые слои снега и льда.

Хотя на первый взгляд кажется, что потоки полностью остановились, на самом деле вода продолжает двигаться под ледяной оболочкой. Подобные явления происходят каждый раз, когда арктический холод накрывает Канаду и США, как это произошло и на этот раз.

Несмотря на ожидаемое потепление, Ниагарский водопад еще может порадовать туристов новыми зимними пейзажами. Эта природная стихия в очередной раз доказывает, что даже в сильные морозы ее невозможно полностью остановить.

Так выглядит замерзший Ниагарский водопад (фото: скриншот youtube.com/@WHAS11News)

Ледовый панцирь Ниагары

Обычно туристы любуются величием водопада с бортов легендарного кораблика Maid of the Mist, плывущего сквозь туман и брызги. Однако на этот раз лед стал слишком крепким, и ни одно судно не может пробить его толщу.

Река Ниагара, разделяющая США и Канаду, замерзла настолько, что даже мощные водопады кажутся застывшими. Температура опускалась до -7°C, превращая шумное чудо природы в настоящую зимнюю сказку. Впрочем, несмотря на холод, водопад не полностью останавливается - его сила настолько велика, что под ледяным покровом вода все еще движется.



Ниагарский водопад в этом году замерз не полностью (фото: скриншоты youtube.com/@WHAS11News)

Когда Ниагара полностью замирала

Последний раз Ниагарский водопад замерзал в 2022 году, а до этого - в 2015, 2014, 1917, 1912 и 1911 годах. Но настоящий рекорд произошел еще в 1848-м, когда водопад полностью остановился на 30 часов.

Мощные ветры перегородили устье реки на озере Эри огромными ледовыми массами, создав естественную плотину. Местные жители тогда катались на коньках и даже пересекали замерзшую реку верхом на лошадях! Но как только ледяная дамба сместилась, Ниагара снова хлынула вперед, оставив этот феномен в истории.

Сверху ледяные стены водопада выглядят невероятно величественно (фото: скриншот youtube.com/@10NewsFirst)

Ледяной мост и опасные забавы

В 1880-х годах во время зимних морозов между американским и канадским берегами образовывался так называемый ледовый мост. Люди устанавливали на нем киоски, продавали горячие напитки, сосиски и даже алкоголь. Некоторые катались на санках и устраивали ночные забавы под лунным светом.

Но не всегда это было безопасно - в 1912 году трагически погибли три человека, когда ледяной мост неожиданно обвалился. Сегодня такие прогулки запрещены, ведь лед хоть и крепкий, но остается нестабильным.

Ниагарский водопад зимой - это уникальное природное явление, которое завораживает своей красотой и напоминает о непреодолимой силе воды. И даже если он частично замерзает, его поток не останавливается, оставляя нам еще одну причину полюбоваться величием природы.

Ледяной мост над Ниагарой в 1911 году (фото: Википедия)