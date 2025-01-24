5 неприступных гор, на которые почти невозможно подняться - но некоторым это удалось

Скалолазание - это не просто спорт, а настоящее искусство покорения вертикальных скал. Для тех, кто ищет настоящих вызовов, существуют места, где скалы становятся настоящими испытаниями на пути к вершине.

Эль-Капитан, США

Эль-Капитан в национальном парке Йосемити - это легенда среди скалолазов. Его гранитная стена высотой более 900 метров считается одной из самых сложных для покорения.

Маршрут "The Nose" - это классика, которая требует от альпинистов невероятной выносливости и мастерства. Многие скалолазы проводят на стене несколько дней, ночуя в специальных гамаках. Подъем на Эль-Капитан - это не только физическое, но и психологическое испытание. Для многих это становится испытанием на грани возможного.

Первое восхождение на Эль-Капитан было совершено в 1958 году, и оно длилось 47 дней. Сегодня рекорд подъема по маршруту "The Nose" составляет менее 2 часов.

Огоньки скалолазов на Эль-Капитане ночью (фото: Википедия)

Транго Тауэрс, Пакистан

Транго Тауэрс - это группа башнеобразных скал в горах Каракорума, которые поражают своей вертикальностью. Самая высокая из них, Большая Транго Тауэр, имеет высоту более 1200 метров. Маршруты здесь чрезвычайно технические и требуют высокого уровня подготовки.

Скалолазание на Транго Тауэрс осложняется также экстремальными погодными условиями. Это место подходит только для опытных альпинистов, которые готовы к серьезным вызовам. Покорение этих скал - это настоящий подвиг.

Транго Тауэр считается самой высокой вертикальной скалой в мире. Первое восхождение на нее было совершено лишь в 1977 году.

Транго Тауэрс (фото: Википедия)

Айгер, Швейцария

Северная стена Айгера, - это одна из самых опасных скал в Европе. Ее высота составляет около 1800 метров, а маршруты известны своей сложностью и непредсказуемостью. Скалолазание здесь осложняется постоянными камнепадами и оледенением.

Многие альпинисты называют Айгер "стеной смерти" из-за высокой опасности. Однако именно эта опасность делает ее такой привлекательной для экстремалов. Северная стена Айгера была покорена впервые лишь в 1938 году после нескольких неудачных попыток, которые унесли жизни многих альпинистов.

Северная стена Айгера (фото: Википедия)

Кайлас, Тибет

Гора Кайлас в Тибете считается священной для многих религий, но для скалолазов это настоящий вызов. Ее вертикальные скалы имеют высоту более 6000 метров, а маршруты известны своей технической сложностью.

Скалолазание здесь осложняется также высокогорными условиями и низким содержанием кислорода. Многие альпинисты мечтают покорить Кайлас, но лишь единицы достигают успеха. Кайлас запрещено покорять по религиозным причинам, поэтому официальных восхождений на ее вершину не было. Вместо этого альпинисты ограничиваются подъемом на окружающие скалы.

Кайлас (фото: Википедия)

Стетинн, Норвегия

Стетинн - это одна из самых высоких вертикальных скал в Европе, которая находится в Норвегии. Ее высота составляет более 1000 метров, а маршруты известны своей стремительностью и сложностью.

Скалолазание здесь осложняется постоянными изменениями погоды и сильными ветрами. Однако именно эти вызовы делают Стетинн таким популярным среди экстремалов. Покорение этой скалы - это настоящее достижение для любого скалолаза. Здесь каждый шаг - это борьба со стихией.

Стетинн считается одним из лучших мест для бейсджампинга из-за своей вертикальности и высоты. Многие экстремалы совмещают скалолазание с прыжками с парашютом.

Стетинн (фото: Википедия)