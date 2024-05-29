Невероятно вкусные медовые кексы: рецепт выпечки к чаю или кофе

Эти медовые кексы отличаются своей плотной текстурой, однако вместе с тем имеют невероятный пряный вкус. А готовить такую выпечку очень просто и быстро.
О том, как готовить медовые кексы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Ваніль і Шоколад".
Для того чтобы приготовить эту душистую выпечку, нужны следующие ингредиенты:
Слегка разогрейте мед, чтобы он был более жидким и легче перемешивался с другими ингредиентами. Разбейте в миску два яйца, добавьте мед и сахар - и взбейте миксером до однородной белой массы.
Взбейте яйца с медом и сахаром (скриншот / Ваніль і Шоколад)
Добавьте масло, сметану или кефир, гвоздику, мускатный орех, корицу и соль. Для разрыхления залейте в отдельной миске соду уксусом, перемешайте и добавьте смесь к тесту. Тщательно перемешайте массу с помощью миксера.
После этого добавьте муку и вымешайте тесто миксером на низких оборотах. Готовое тесто должно быть жидким.
Тесто для кексов (скриншот / Ваніль і Шоколад)
Не добавляйте начинку в тесто - она добавляется уже в формочки. Измельчите орехи, цукаты и чернослив. По желанию начинку можно заменить другими составляющими, например сушеными вишнями или ягодами.
Разлейте тесто в формы для кексов, заполнив их примерно на 3/4, сверху выложите начинку.
Выложите начинку на тесто в формах (скриншот / Ваніль і Шоколад)
Слегка размешайте тесто с начинкой в каждой формочке. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте кексы на верхней полке 20-25 минут.
Готовые кексы (скриншот / Ваніль і Шоколад)
Кстати, раньше мы писали о том, как готовить кекс с сухофруктами.
Читайте также, как готовить печенье-мафин с малиновым джемом.