"Невероятно счастлива". Невеста Роберта Паттинсона рассекретила пол их новорожденного ребенка

Недавно в жизни звезды культовой саги "Сумерки" Роберта Паттинсона произошли серьезные изменения - актер впервые стал отцом. Ребенка родила ему актриса и модель Сьюки Уотергаус. Но только на днях она объявила пол малыша.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.
Звезда фильма "С любовью, Рози" приехала на фестиваль "Коачелла", где подтвердила, что родила ребенка от актера. И это девочка.
После шоу она поделилась своими эмоциями и рассказала о новом этапе своей жизни.
"Даже знаю, может, некоторые из вас знают, что в моей жизни недавно произошли большие изменения. Я невероятно счастлива, что теперь у меня есть моя собственная очаровательная леди!", - рассказала знаменитость.
Сьюки Уотергаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)
Напомним, Роберт Паттинсон, известный многим по роли Эдварда Каллена в саге "Сумерки", неоднократно предлагал руку и сердце своей любимой.
Однако пара до сих пор не связала себя узами брака. Поклонники уверены, что после рождения ребенка влюбленные наконец-то пойдут под венец. Сам актер признавался, что мечтает о свадьбе с Уотергаус.
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