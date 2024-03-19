Невероятно, но факт. Ученые определили, откуда берутся аномальные звуки в самой отдаленной точке Земли

Аномальные звуки в самой отдаленной точке Земли - Точке Немо - давно стали объектом исследования многих ученых. Недавно эксперты определили, откуда они могут браться и от чего зависеть.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о Точке Немо и загадочных звуках, записанных неподалеку от нее.

Основное о точке Немо

Так называемая Точка Немо (на английском - Point Nemo) - условная точка в Мировом океане, которая является самой отдаленной от любой суши на Земле.

Она расположена в южной части Тихого океана, а ближайшей сушей является безлюдный атолл Дюси в 2688 километрах к северу. Ближайшее от Точки Немо заселенное место - остров Пасхи.

Точку Немо вычислил методом компьютерного моделирования в 1992 году хорватский инженер-исследователь Хрвойе Лукатела.

Он же предложил и название для этой условной точки, исходя из того, что герой романов Жюль Верна - капитан Немо - решил навсегда спрятаться от людей в море.

Точка Немо примечательна не только самой большой отдаленностью от суши, но и тем, что служит зоной сильных океанских течений, поэтому в ее районе отсутствует любая фауна (кроме ряда водных бактерий).

По этой причине многие космические агентства используют этот район как зону падения космических аппаратов, срок эксплуатации на орбите которых закончился.

Точка Немо (иллюстрация: uk.wikipedia.org)

Когда обнаружили аномальные звуки в точке Немо

Аномальные ультранизкочастотные звуки в самой отдаленной точке Земли люди заметили почти 30 лет назад - в 1997 году.

Зафиксировали эту аномалию ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Звук, записанный установленными над Тихим океаном гидрофонами, был мощным и невероятно громким (одним из самых громких, когда-либо записанных под водой).

Он был настолько громким, что гидрофоны уловили его на расстоянии 4800 км.

По мнению океанографа NOAA Криса Фокса и некоторых его коллег, источником такого шума могло быть гигантское морское животное (кальмар или другое неизвестное морское чудовище).

"Там внизу многое шумит. Киты, дельфины и рыбы... Грохот Земли", - говорил когда-то исследователь.

В то же время другие ученые отмечали, что ни одно известное науке животное не способно издавать такие звуки.

Недавнее открытие ученых

Со временем Фокс предложил другую теорию происхождения аномальных ультранизкочастотных звуков - он связал их со льдом.

"Он (лед, - Ред.) всегда приходит с юга. Мы подозреваем, что это - лед у побережья Антарктиды. И в этом случае он чертовски громок", - подчеркнул ученый.

В рамках нового исследования NOAA повторно зафиксировало звуки из Точки Немо и сравнило их с записями 1997 года.

Оказалось, что они соответствуют ледяным землетрясениям, создающим большие айсберги, когда они трескаются и разрушаются.

"Ледотрясения имеют достаточную амплитуду, чтобы их можно было обнаружить несколькими датчиками на расстоянии свыше 5000 км. Исходя из азимута прибытия, породившие звук айсберги, скорее всего, были между проливом Бренсфилд и морем Росса или, возможно, на мысе Адаре, хорошо известном источнике криогенных сигналов", - объяснили эксперты NOAA.

Кроме того, ученые пошутили, якобы им удалось опровергнуть теорию, что кладбище космических кораблей является местом сбора неизвестных гигантских кракенов. И это - хорошая новость для человечества.